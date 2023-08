Histoires de jouets… au cinéma

3 / 6 PARAMOUNT PICTURES Transformers : Le réveil des bêtes De Steven Caple Jr. Avec Anthony Ramos, Peter Cullen, Dominique Fishback. Sur Club Illico et VSD. Autre succès, mais populaire seulement celui-là: la franchise Transformers forte d’effets spéciaux et de big-bang-boum qui, depuis 2007, porte la signature de Michael Bay. L’histoire importe peu… du moins semble-t-il en aller ainsi pour ceux qui sont peu familiers avec l’univers des robots venus de la planète Cyberton. Arrivés sur Terre, ils peuvent se transformer à volonté en véhicules et en objets divers manufacturés par les humains. Ils pourraient ainsi passer incognito, mais non: gentils Autobots et méchants Decepticons s’affrontent allègrement sur notre planète. Le réveil des bêtes de Steven Caple Jr. est le sixième titre de la série, le septième si l’on y intègre Bumblebee de Travis Knight. Le mot d’ordre: ça en met plein la vue et plein les oreilles. En cela, c’est réussi.

4 / 6 PARAMOUNT PICTURES Snake Eyes De Robert Schwentke. Avec Henry Golding, Andrew Koji, Samara Weaving. En VSD. Outre les Transformers, l’écurie Hasbro compte aussi J.I. Joe dans ses « jouets de guerre ». Le succès du premier Transformers explique sûrement l’arrivée, deux ans plus tard, d’un premier G.I. Joe. Disons que les critiques ont encore moins embarqué dans ce nouveau débarquement. On était toujours dans les affrontements, mais à échelle (plus) humaine, sans robots pour en épater visuellement la galerie. Le vide du scénario n’en était que plus évident. Sauf que le bide n’a pas été complet et que G.I. Joe : Le réveil du cobra de Stephen Sommers a rapporté plus de 300 millions au box-office. Il y a donc eu deux suites, dont Snake Eyes de Robert Schwentke qui retourne aux sources du personnage-titre… et est étonnement réussi dans ce contexte-là. Ce qui est moins étonnant, c’est la suite des choses: un long métrage dans lequel se croiseraient Transformers et G.I. Joe. Oui, c’est sur les tables à dessin et les écrans d’ordinateur. Découvrez ensuite des superhéros, super-héroïques…et comiques!