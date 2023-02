Des superhéros, super-héroïques… et comiques!

Marvel/Walt Disney Studios Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 De James Gunn. Avec Chris Pratt, Zoe Saldaňa, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff. Sortie: 5 mai 2023. De Peter Quill/Star-Lord au quasi-mutique Groot en passant par Drax le Destructeur, Nebula, Mantis et Rocket (le raton laveur génétiquement modifié devenu chasseur de primes), les Gardiens de la galaxie sont hilarants… et, en même temps, quand il le faut, très touchants. Parce que chacun de ces personnages est porteur d’un drame auquel le spectateur banalement humain peut s’identifier. L’action de ce Volume 3 prend place deux ans après Endgame… et la mort de Gamora, dont Peter Quill ne s’est pas encore remis. Sauf que Rocket (voix de Bradley Cooper dans la version originale) a besoin de lui. À son tour de faire la lumière sur les ombres de son passé et au chef des Gardiens de se battre pour lui et avec lui. Au risque de perdre beaucoup, sinon tout. On rit toujours en compagnie de cette bande de joyeux lurons. Jusqu’à ce que les larmes montent aux yeux. Pour mieux suivre tous les événements de la grande saga, consultez notre chronologie des films de Marvel (49 heures à voir dans le bon ordre!)

Sony Pictures Spider-Man : À travers le Spider-Verse De Kemps Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson. Sortie: 2 juin 2023. Malgré les drames qu’il a vécus, Spider-Man a toujours possédé l’humour et l’énergie de l’adolescence. Il est parmi les superhéros les plus aimés et, après plusieurs films très appréciés… ou moins, il est la tête d’affiche (ou les têtes d’affiche) d’un des films les plus réussis (sinon LE plus réussi) du genre, Spider-Man : Dans le Spider-Verse de Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman (2018). La suite de ce film d’animation exceptionnel était très attendue. Elle se déclinera en deux volets dont le premier, À travers le Spider-Verse, nous permet de retrouver Miles Morales (Spider-Man, c’est lui… en tous cas, ici) qui va devoir, avec Gwen Stacy et Miguel O’Hara (le Spidey de 2099), sauver le Spider-Verse d’un nouveau danger. Ce, en compagnie de la Spider-Force… avec laquelle Miles ne sera pas toujours d’accord. Si ce long métrage est une déception, ça va faire très très mal! Pour plus d’idées de films, découvrez notre liste de 30 films et séries incontournables.