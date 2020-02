Apaisez la peau stressée pendant votre sommeil

Sephora

Le stress a des effets néfastes sur votre esprit et votre corps, incluant votre peau. Étant l’organe le plus étendu du corps humain, la peau joue un rôle important à titre de barrière entre les facteurs environnementaux externes et les tissus internes. Malheureusement, le stress peut diminuer la capacité de la barrière cutanée à se raviver, ce qui la rend vulnérable à l’irritation et à l’infection.

Quand vous êtes stressée, votre corps libère des hormones liées au stress comme l’adrénaline et le cortisol. Celles-ci sont censées aider l’organisme à faire face au stress. Toutefois, un taux de cortisol trop élevé peut inhiber le système immunitaire et provoquer une réaction cutanée inflammatoire. La peau devient donc plus sensible et réactive, ce qui peut se manifester notamment sous la forme de boutons, d’irritation ou de rougeurs. Si vous êtes sujette à l’inflammation et aux rougeurs, le stress les aggravera. Voilà pourquoi vous pourriez observer une poussée de boutons ou d’eczéma après une période particulièrement stressante.

Heureusement, Sephora vous permet de prendre soin de votre peau de la manière la plus agréable possible. Ces produits soulagent instantanément la peau tout en réduisant les rougeurs.

Masque de nuit Cica Laneige

Le nouveau masque de nuit Cica apaise la peau irritée et restaure la barrière cutanée pendant votre sommeil! Durant la nuit, la peau a besoin d’être nourrit en profondeur car elle se fragilise en raison d’un manque d’hydratation et d’huiles naturelles. L’ingrédient Forest Yeast spécialement fermenté procure un effet fortifiant 11,9% plus rapidement et plus efficacement que le madécassoside, un extrait végétal ayant des propriétés antioxydantes. Grâce à ses ingrédients riches en antioxydants et à sa formule très nourrissante, ce masque stimulera la capacité de guérison naturelle de votre peau tout en lui permettant de mieux lutter contre le stress.

Crème hydratante aux céramides ICE Sunday Riley

Cet hydratant à la fois riche et léger renferme des extraits de betterave et de noix de coco qui hydratent bien la peau. Les céramides stimulent la barrière d’hydratation naturelle de la peau tandis que la vitamine F et les stérols de grenade renforcent la barrière cutanée et protègent contre les agents stressants environnementaux.

Masque apaisant et réparateur First Aid Beauty FAB Pharma Arnica Relief & Rescue Mask

Ce masque crémeux dorlote la peau en formant une couche d’hydratation protectrice. Ses puissants ingrédients végétaux soulagent la peau irritée et abîmée par le stress. Détendez-vous alors que des ingrédients apaisants comme l’huile de chènevis et la fleur d’arnica agissent pour favoriser le processus de guérison naturel de votre peau. Pendant ce temps, l’avoine et l’aloès aident à atténuer l’irritation et diminuent les rougeurs visibles. Enfin, l’huile de noix de coco et les beurres naturels réhydratent la peau desséchée et assoiffée.

