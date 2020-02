Finie la peau abîmée par le stress grâce à ces produits apaisants et réparateurs

Le stress peut accélérer le vieillissement de la peau en contribuant à l’apparition de ridules et de rides ainsi qu’à une perte d’élasticité et à un manque d’éclat. Voici comment combattre les effets du stress pour une peau d’apparence plus saine.

Ajoutez le stress à la longue liste des facteurs qui accélèrent le vieillissement cutané. La vérité, c’est que le stress a des effets néfastes sur la façon dont vous vous sentez et sur votre apparence. En plus de déshydrater la peau et d’augmenter l’inflammation et les rougeurs, il a été démontré que le stress contribue au vieillissement prématuré de la peau.

À l’instar des rayons ultraviolets et de la pollution, le stress entraîne une exposition à des radicaux libres qui abîment les cellules de la peau, causant ainsi l’apparition des premiers signes de vieillissement. C’est la faute du cortisol, une hormone libérée par l’organisme lorsqu’on est stressé. Un taux de cortisol trop élevé peut avoir des effets dévastateurs sur votre corps, incluant votre peau, et entraîner l’apparition de rides, un teint blafard et une perte d’élasticité.

De plus, lorsque vous êtes stressée, il est fort probable que vous ne dormez pas bien et que vous ne mangez pas sainement. Nous savons qu’un manque de sommeil et une consommation trop élevée de sucre ou d’aliments transformés contribuent à l’accélération du vieillissement de la peau.

Même s’il n’y a pas grand-chose à faire pour éviter le stress, vous pouvez atténuer ses effets nuisibles sur la peau. Ces produits aident la peau à faire face au stress en rétablissant et en renforçant ses défenses naturelles contre le vieillissement prématuré. D’ailleurs, il est facile de les intégrer dans votre programme de soins. Lorsque vous les appliquerez sur votre peau, vous pourrez profiter d’un moment de détente durant la journée pour apaiser votre stress.

Hydratant au lotus Youth Preserve Fresh

Cette crème pour le visage haute puissance s’applique sous le maquillage. Elle procure jusqu’à 24 heures d’hydratation et rehausse l’éclat de la peau. Sa formule efficace renferme de l’extrait de racine de lotus riche en antioxydants, de l’extrait de racine de maca et de la vitamine E qui combattent les premiers signes du vieillissement de la peau tout en l’hydratant et en améliorant son éclat.

Super sérum anti-stress B3Adaptive SuperFoods™ Dr. Dennis Gross

Le summum des soins de bien-être, ce sérum regorge d’adaptogènes luttant contre le stress, de superaliments riches en antioxydants et de niacinamide réparatrice. Les végétaux adaptogènes, incluant le polypore oblique, la racine de maca et le coqueret somnifère, aident l’organisme à surmonter le stress physique ou psychologique à court ou à long terme. Les superaliments riches en antioxydants comme les baies du lyclet, le cacao et les peptides d’avocat favorisent la régénération de la peau et combattent l’inflammation. Tous ces ingrédients sont contenus dans un système de libération encapsulé à double paroi. Il a été cliniquement prouvé que ce sérum anti-stress pénètre bien la peau pour une absorption ciblée.

