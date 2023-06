La programmation extérieure du Festival Juste pour rire est enfin dévoilée!

Juste pour rire

Ce n’est pas le plus grand festival de l’humour en Amérique du Nord pour rien! Juste pour rire c’est plus de 600 artistes et plus de 400 représentations!

Rachid Badouri aura l’honneur d’ouvrir le festival extérieur le 20 juillet prochain sur la scène Beneva avec son spectacle Juste pour chill, un mélange d’humour et de rap. (Il sera également en salle le 30 juillet prochain à l’Olympia de Montréal pour présenter Les fleurs du tapis, un spectacle dans lequel il raconte les fois où il s’est enfargé dans sa vie.)

Toujours sur la scène Beneva, le 21 juillet, ce sera au tour de Mesmer d’hypnotiser la foule avant que P.A. Méthot l’invite, le lendemain, à son Méga Party Rock qui revisitera les grands classiques musicaux des années 1970 à aujourd’hui.

Le 23 juillet, Rita Baga prendra la relève pour la 100e représentation de son premier «one-drag-show», Créature. L’humoriste-musicien Dave Morgan convie les festivaliers au Jam à Morgan où France D’amour, Phil Roy, Mariana Mazza et de nombreux invités feront vibrer la scène le 24 juillet.

Les Bad Boys du rire & friends feront rire la foule aux éclats le 25 juillet avec leur spectacle bilingue! Le 26 juillet, Alexandre Barrette sera accompagné de deux excellentes premières parties: Dave Morgan et Mégan Brouillard. Pour les anglophones, Marc Rebillet fera tordre de rire les spectateurs le 27 juillet. Freestyle Love Supreme sera de la partie le 28 juillet avec son spectacle d’humour musical improvisé en anglais qui transforme les suggestions du public en morceaux humoristiques, chansons et riffs instantanés.

Enfin, Les Trois Accords clôtureront le Festival le 29 juillet avec des chansons de leur dernier album, Présence d’esprit, de grands hits et de nombreux invités spéciaux.

Sur la scène Loto-Québec, les spectateurs auront la chance d’assister à cinq spectacles par soir, de 17h à 23h. Pas moins de 222 artistes, dont Eddy King, Mado, Coco Belliveau, Richardson Zéphir, DJ Killa-Jewel, Mononc Serge et bien d’autres, seront de la partie.

Le Carrefour du Peuple, tiré de l’univers explosé et coloré du créateur et humoriste François Pérusse, permettra de voir le spectacle Les 20 minutes du Peuple, mis en scène par Guillaume Lambert. Trois représentations gratuites seront faites par soir à la Place Loto-Québec.

Erika Bisaillon

De nombreuses nouveautés

À chaque entrée du site, des sommeliers de l’humour dirigeront les festivaliers vers les spectacles qui correspondent à leur palette humoristique. En sortant du festival, il sera possible d’apercevoir au coin de la rue Sherbrooke et Jeanne-Mance la toute première murale Juste pour rire, signée Dalkhafine, réalisée en collaboration avec le Festival Mural.

Grande nouveauté cette année, la Zone Famille mettra à disposition 800 places assises extérieures à l’ombre. Grâce à l’initiative «Humour poussette», des spectacles dédiés à un public de 0 à 17 ans seront offerts aux parents et à leurs enfants, de 17h à 18h, directement dans la zone famille où des tables à langer seront à proximité. De son côté, Juste pour Jouer offrira un mur d’escalade, un trampoline, des jeux de société géants, un jeu d’évasion, des rallyes numériques et même, l’heure du conte avec Barbada!

La Zone Balado permettra d’assister en direct à l’enregistrement des balados de Mélanie Couture, Erich Preach, Justine Philie, Alexina Gilbert, Sinem Kara, Alexandre Forest, Maxime Gervais, David Beaucage, Julien Bernatchez et plein d’autres! La Zone Bouffe pour Rire, quant à elle, fournira 300 places assises pour savourer des plats de la gastronomie montréalaise.

Dix troupes de théâtre, dont deux étrangères, déambuleront dans les rues et offriront des performances d’arts de la rue pour divertir le million de visiteurs attendu par les organisateurs.

Outre les diffuseurs officiels Radio-Canada et Bell média, Juste pour rire est en discussion avec Netflix et Canal + afin de signer de nouveaux partenariats de diffusion. (À suivre!)

Le festival en salle du 14 au 29 juillet

Le Gala ultime marque le retour du légendaire humoriste Yvon Deschamps! Une trentaine d’artistes tels que Normand Brathwaite, Boucar Diouf, Simon Gouache, Maude Landry, Daniel Lemire, Laurent Paquin et Rosalie Vaillancourt seront de la partie pour une soirée inoubliable le 20 juillet 2023 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Il sera également possible d’assister aux spectacles de Simon Boulerice, Arnaud Soli, les Denis Drolet, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Jean-Marc Parent et Virginie Fortin, ou encore, de voir la pièce Mama ou la comédie musicale Hair, si ce n’est déjà fait.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!