Le steakhouse Moishes rouvre ses portes au square Victoria

Moishes

Nouveau lieu, nouvelle administration

Aujourd’hui situé dans le Quartier international de Montréal, en face du square Victoria, Moishes est plus qu’un steakhouse, c’est un symbole vivant de Montréal qui célèbre cette année ses 85 ans!

Son nouveau propriétaire, Jean Bédard – président du Groupe Grandio (anciennement Sportscene) – souhaitait que le restaurant déménage au centre-ville. Selon l’homme d’affaires, qui détient également les bannières La Cage et Gibbys, les touristes ne se trouvent plus sur la Main.

Jean Bédard a acheté l’établissement il y a 5 ans après que Lenny Lighter, le fils du fondateur Moishe Lighter, l’ait contacté en 2018 pour assurer l’avenir de Moishes n’ayant pas de relève familiale.

Le restaurant a d’ailleurs bien failli ne pas rouvrir. S’il devait être inauguré en novembre 2020, la pandémie a mis plus que des bâtons dans les roues. Il faut dire qu’envisager de déménager après la fin du bail au 3961, boulevard Saint-Laurent était plus réaliste avant que la pandémie ne mette en péril de nombreuses institutions de la métropole. Le réaménagement a d’ailleurs coûté un million de plus que ce qui était prévu au départ, soit un total de 5 millions de dollars.

Moishes

Le même ADN

Jean Bédard assure que le code génétique de la marque, connue pour sa viande de qualité, sa salade de chou et ses cornichons, reste présent dans ses produits, notamment ceux commercialisés en épicerie. Tout en s’assurant que les plats sont faits de la même manière qu’il y a 20 ans, le nouveau chef Murteza Talu a néanmoins ajouté de nouvelles formules au menu.

Le parfait équilibre entre tradition et modernité, la carte des vins a spécialement été conçue pour mettre en valeur les viandes d’exceptions et les différents ingrédients qui composent le menu d’inspiration européenne. De plus, une grande place a été donnée à une fine sélection de produits de la mer, qu’il s’agisse de la salade de crevettes grillées ou de pieuvre, du gâteau de crabe ou encore du carpaccio de saumon.

Le décor a aussi été méticuleusement pensé par la designer d’intérieur Patty Xenos, qui avait pour objectif et mandat de rendre hommage au cachet du passé tout en épatant la nouvelle clientèle. C’est d’ailleurs cette dernière qui avait réalisé la rénovation de Moishes en 2011.

Moishes

À l’entrée, on aperçoit l’un des premiers menus du restaurant avec les prix de l’époque, puis une immense carte du boulevard Saint-Laurent datant de 1879 occupe la pièce centrale. Au plafond, les tuiles en étain et les lustres d’origines en forme de goutte d’eau illuminent d’imposants fauteuils rouges rappelant l’ADN du restaurant.

Le restaurant de 7000 pieds carrés est aménagé de sorte qu’il y ait quatre salles d’une capacité totales de 200 places intérieures: un bar, un lounge aux airs de salle de réception, une salle à manger où l’on peut facilement regarder le chef travailler dans la cuisine à aire ouverte, puis une salle privée au fond du restaurant. La terrasse extérieure, pour sa part, compte une cinquantaine de places assises.

Moishes sera ouvert du mercredi au dimanche en juin, mais l’objectif, dit Jean Bédard, est d’ouvrir sept jours sur sept d’ici 2 à 3 semaines. Chose certaine, avant la fin de l’été, le restaurant servira un menu dîner en phase avec la clientèle du Square Victoria.

