Le Festival Juste pour rire fête ses 40 ans!

Année après année, l’indémodable Jean-Marc Parent fait salle comble avec son Événement JMP. Il revient pour une 11e édition à la Place des Arts, les 22 et 23 juillet. De son côté, l’auteur et slameur David Goudreault investit la scène de la Maison symphonique le 24 juillet, tandis que Virginie Fortin présente son deuxième one-woman-show, Mes Sentiments, le 30 juillet à la Place des Arts.

Les rebelles – Unis pour déranger – aussi connu comme «The Nasty Show» de Just for Laughs – est présenté pour la première fois en français à la salle Jean-Duceppe, le 28 juillet. Animé par Pantelis en compagnie des humoristes Thomas Levac, Preach, Jean-François Mercier et Maxim Martin, voyez pourquoi il s’agit de l’un des spectacles les plus anciens du festival…

Le bien-cuit de La soirée est (encore) jeune, présenté en deux rondes à la salle Wilfrid-Pelletier le 21 juillet, fera goûter les coanimateurs de l’émission – Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet – à leur propre médecine.

Le monument de la baladodiffusion d’humour au Québec, Sous écoute avec Mike Ward, s’installe au Centre Bell, le 22 juillet. Le lendemain, Mathieu Dufour, aussi connu sous le pseudonyme Math Duff, est à l’amphithéâtre du Centre Bell pour la première fois de sa carrière (mais peut-être pas la dernière!).

L’humoriste franco-marocain Mustapha El Atrassi débarque à L’Olympia de Montréal le 24 juillet avec son spectacle Game Over. Le prestigieux rendez-vous professionnel ComedyPRO, qui rassemble les membres les plus influents de l’industrie de l’humour à travers le monde, est aussi de retour cette année.

Enfin, la comédie musicale ANNIE, l’un des plus grands succès de Broadway, foulera les planches du Théâtre Saint-Denis à Montréal jusqu’au 31 juillet. Cette histoire qui touche toutes les générations, traduite dans plus de 28 langues à travers le monde et jouée dans 34 pays différents, célèbre ses 40 ans cette année… comme le Festival!

Cinq galas

De nouveaux invités se sont ajoutés aux galas du festival – anciennement appelés les Soirées Carte Blanche – pour souligner les 40 ans du plus grand festival d’humour au monde. Pierre-Yves Roy Desmarais pourra, entre autres, compter sur la présence de David Beaucage (Like-moi, Le Killing), Daphné Létourneau (ALT, L’heure est grave), Phil Roy, la Famille Ouellette et Oussama Fares, le 20 juillet.

Yannick De Martino, Simon Delisle, Antoni Rémillard, Mathieu Dufour et Christophe Dupéré feront partie des invités qui se joindront à Phil Roy et Roxanne Bruneau le 21 juillet, tandis que Guillaume Wagner, Louis T, Kevin Raphael et Tania Dutel s’ajoutent aux invités de Richardson Zéphir et Eddy King le 22 juillet. Le lendemain, Rosalie Vaillancourt sera notamment aux côtés de Katherine Levac, Alexandre «Biz» Bisaillon, Coco Béliveau et du trio humoristique Les Pic-Bois.

L’humoriste Adib Alkhalidey offrira également une performance exclusive aux spectateurs en salle à l’occasion de tous les galas.

Le gala des retraités, pour sa part, met en scène onze apprentis humoristes des résidences du Groupe Maurice, formés par l’École nationale de l’humour. La majorité de ces derniers présenteront leurs tout premier numéro d’humour – célébrant l’âge et l’expérience – le 24 juillet.

Pour l’achat de billets ou pour connaître la programmation complète et les détails sur le festival, visitez le hahaha.com.

