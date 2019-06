La vengeance du serpent à sonnette décapité

Jennifer Sutcliffe a toujours été particulièrement réactive en situation de crise. Au Texas, elle était infirmière consultante, mais à l’époque où elle travaillait dans les hôpitaux elle avait toujours été la première qu’on appelait pour la réanimation cardiopulmonaire – c’est vers elle que ses collègues se tournaient lorsque compétence et rapidité de raisonnement pouvaient faire la différence entre la vie et la mort.

Sentir les effets du venin se répandre dans son corps

Elle connaît son mari depuis le début de leur vie adulte. Ils se sont rencontrés à l’été 1993, alors qu’ils étaient tous deux étudiants et travaillaient dans une maison de retraite. Elle a été charmée par ses yeux bleus pétillants et sa gentillesse. Ils se sont mariés quelques années plus tard et ont eu une fille et un garçon. Jeremy était bricoleur, il travaillait comme installateur de chauffage et d’air conditionné, et semblait toujours en train d’aider un voisin ou l’autre.

En 2011, à 34 ans, on lui a diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare et mystérieuse caractérisée par une attaque des cellules nerveuses saines par le système immunitaire. Comme la maladie l’épuise et l’affaiblit, Jeremy est incapable de travailler plus de quelques heures par jour. Le couple est solidaire dans cette épreuve. La propriété de Corpus Christi est idéale. Pendant qu’elle travaille, il prépare lentement la maison de leurs rêves.

Tout en fonçant sur l’autoroute, Jennifer sent maintenant ce rêve lui échapper. Au téléphone, on la guide vers un point de rendez-vous où une ambulance les rejoindra pour transporter Jeremy vers l’hôpital le plus proche. Quelques minutes à peine après avoir été mordu, Jeremy peut déjà sentir les effets du venin qui se répandent dans son corps. Lorsqu’il cligne des yeux, il ne voit plus que du noir. « Je ne vois rien », lance-t-il, la panique affleurant dans sa voix, avant de perdre connaissance. Une main sur le volant, Jennifer secoue son mari de l’autre. Il ne se réveille que pour sombrer à nouveau. Puis il commence à convulser. À l’autre bout du fil, on demande à Jennifer de s’arrêter et d’attendre devant une église l’arrivée des secours.

Finalement, au bout des 15 minutes les plus longues de sa vie – durant lesquelles Jeremy passe de bredouillements incompréhensibles à la perte de conscience –, les ambulanciers arrivent, embarquent l’homme dans leur véhicule et repartent aussitôt, Jennifer à leur suite. Mais 10 minutes plus tard, l’ambulance s’arrête dans le stationnement d’un bâtiment inhabité. À Jennifer, qui se gare à côté, ils expliquent que Jeremy est en mauvais état, que sa tension artérielle a dégringolé et qu’ils craignent de ne pas arriver à l’hôpital à temps. « Il nous faut un hélicoptère », dit l’un d’eux. Plutôt qu’une demi-heure de route, il arrivera aux urgences en 10 minutes. Quelques instants plus tard, l’appareil se pose et emporte Jeremy.