10 raisons d’acheter du miel de Manuka

Le miel de Manuka est bien plus qu’une friandise, c’est un concentré de bienfaits santé qui peut aider la digestion, guérir les brûlures, traiter la gingivite, combattre l’acné et améliorer le sommeil!

Le miel de Manuka comme tonique santé

En Nouvelle-Zélande, pendant des siècles, la communauté maorie indigène s’est appuyée sur le miel de Manuka pour ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes. (Manuka est le nom du buisson d’où les abeilles tirent leur nectar.) Lorsque les chercheurs ont analysé ce miel, ils ont découvert qu’il avait des niveaux beaucoup plus élevés de composés cicatrisants et antibactériens que le miel ordinaire. Le miel de Manuka est aujourd’hui considéré comme un élixir vital.

Mais ce n’est pas d’hier que le miel est apprécié! La première référence écrite au miel sur une tablette sumérienne – datée de 2100-2000 av. J.-C. – fait référence à cette substance collante comme un médicament et une pommade.

À l’époque où Aristote écrivait sur divers types de miel – entre 384 et 322 av. J.-C. – il notait que le miel pâle était «bon comme onguent pour les yeux endoloris et les blessures».