Exploration de saveurs pour le temps des sucre: 10 produits découvrir

Halles D'Anjou

Nous avons découvert et testé plusieurs délicieux produits de saison, que vous pouvez trouver aux Halles d’Anjou à Montréal. D’ailleurs, vous serez peut-être étonné de constater qu’il y a nombreuses épiceries fines aux Halles d’Anjou, où faire ses courses devient une activité gastronomique. Notamment, la fromagerie des Nations qui offre non seulement une belle variété de fromage, mais propose aussi un choix de produits fins. Également, Le Parti Bière, détaillant des microbrasseurs québécois et des entreprises d’ici, ce commerce offre un grand choix de bières de microbrasserie et des produits fins du terroir sous le thème de la cabane à sucre. Et Le petit marché des Halles, qui comme son nom l’inspire, est situé à l’extérieur des Halles. Il offre des produits locaux variés, notamment des produits à l’érable.

En parlant de gastronomie, n’hésitez pas à tester ces délicieux repas de cabane à sucre à emporter.