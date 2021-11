Des vins d’épicerie qui sortent de l’ordinaire

3 / 5

Jordan Village

Jordan Village – Pinot noir

Finalement, ce nouveau venu canadien comblera tout amateur de vins rouges. Au coût de 24,95$, Jordan Village 2019 est un Pinot noir produit en Ontario, plus précisément dans la péninsule du Niagara. Au goût riche et vif, ce vin rouge vous réserve un bouquet complexe et floral, entremêlé de pruneaux, de framboises rouges, de mûres et d’anis. Sa bouche veloutée précède une finale longue et tout en nuances. Une touche de fumée de bois est également perceptible. Servi légèrement frais, ce vin sera l’Acolyte parfait pour les viandes rouges et les plats mijotés.

Avec un peu de patience, son vieillissement précisera son arôme singulier et vous fera en apprécier sa pleine saveur. Ouvrez la bouteille entre 2023 et 2028 et dégustez-le.

