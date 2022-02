10 cocktails classiques à connaître avant d’avoir 30 ans

9 / 10

Mint Julep

Bien qu’étant la boisson officielle du jour du derby d’Epsom en Angleterre, le cocktail Mint Julep remonte à plus loin dans l’histoire. Les Américains dégustaient déjà les juleps dans les années 1700. On salue la pérennité de ce classique à la menthe fraîche et au bourbon.