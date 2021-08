Quoi faire à Charlevoix: 10 activités incontournables de la région

6 / 10 Sylvie Corriveau/Shutterstock Les moulins de l’Isle-aux-Coudres, une attraction touristique unique L’île aux Coudres est une île de 30 km2 au large de Baie-Saint-Paul. Elle est accessible par traversier à partir du village de Saint-Joseph-de-la-Rive. L’île a été découverte par Jacques Cartier en 1535 et est devenue une destination touristique depuis que Pierre Perrault y a tourné des films dans les années 1960. Que vous soyez adepte de la nature, de la culture, de l’histoire ou de la gastronomie, cette petite île vous l’offre. On dit aussi que c’est le seul endroit en Amérique du Nord où se trouvent un moulin à eau (construit en 1825) ainsi qu’un moulin à vent (construit en 1836) encore fonctionnels. Les moulins moulent toujours le blé et le sarrasin, et les visiteurs peuvent acheter la farine sous sa forme brute ou en produits de boulangerie.

7 / 10 omerto.com Essayez le vin de tomate à Charlevoix Fermez les yeux et prenez une petite gorgée de ce vin apéritif frais, léger et légèrement sucré. Vous ne serez jamais capable de deviner qu’il est fait à base de tomates! Eh oui, le meilleur vin de tomate au monde est fabriqué à Charlevoix, selon une recette familiale bien gardée du fondateur belge d’Omerto, Pascal Miche. Le vin tient son nom du grand-père de Pascal, qui a commencé à faire du vin de tomate en 1938. La production actuelle utilise un mélange de six différentes variétés de tomates patrimoniales, cultivées selon les principes de l’agriculture biologique sur la terre de la propriété. Vous pouvez faire le tour de la propriété et goûter à deux vins différents produits sur les lieux, un vin de tomate sec et un vin plus fruité. Visitez notre section voyage en voiture