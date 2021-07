3 / 7

LIBRE EXPRESSION

Le murmure des hakapiks

Cette troisième enquête de Joaquin Moralès est encore de poésie (il y a la Gaspésie et les Îles de la Madeleine) et de polar (il y a le sang). Et elle est déchirante. Parce que Moralès, en vacances, enlève son alliance et se cherche. Parce que Simone Lord, à bord d’un chalutier en partance pour la chasse aux phoques, est en danger. Parce qu’ils sont séparés et qu’on les voudrait ensemble.

Le murmure des hakapiks de Roxanne Bouchard, Libre Expression, 24,95$