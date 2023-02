20 réalisateurs de films afrodescendants à découvrir

15 / 20

Source: Mil e quinze

Michaela Coel

Avec sa série I May Destroy You (2020), qu’elle crée, écrit, produit et co-réalise, en plus d’y tenir le rôle principal, la britannique Michaela Coel envoie une véritable onde de choc dans le paysage télévisuel. S’articulant autour du consentement, la minisérie de BBC One et HBO est acclamée par la critique et récompensée aux BAFTA et aux Prix Emmy.