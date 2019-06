10 films à voir en juillet : les suggestions de Sonia Sarfati

10 films à voir absolument en juillet, par notre chroniqueuse Sonia Sarfati.

Sony Pictures Entertainment

Spider-Man – 2 juillet

Loin des siens (Spider-Man – Far from Home): film d’aventures de Jon Watts. Avec Tom Holland, Samuel L. Jackson et Jake Gyllenhaal.

Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, Tom Holland a enfilé le costume de Spidey dans Homecoming. Le voici de retour. Pour certains, c’est trop de versions de la même histoire. Chaque variation sur ce même thème possède pourtant son ton et son point de vue.

Dans ce cas-ci, Peter Parker côtoie les Avengers… dont certains n’ont pas survécu à Endgame. Far from Home en est la suite directe. Connaissant le lien unissant l’homme-araignée et l’un des « vieux » superhéros, l’émotion sera au rendez-vous.