10 films à voir en juin, les suggestions de Sonia Sarfati

10 / 10

Copyright Universal Pictures – Himesh Patel et Lily James

Yesterday (Yesterday) – 28 juin

Comédie de Danny Boyle. Avec Himesh Patel, Lily James et Ana de Armas.

Imaginons un monde où personne ne se souvient des Beatles. Dans ce monde où il se réveille après un accident, seul Jack, un musicien qui tire le diable par la queue, connait le groupe mythique. Il va se transformer en gourou et propager la bonne… musique? Oui et non. Oui, parce qu’il va faire connaître leurs chansons. Non, parce qu’il va s’en attribuer la paternité. Avec Danny Boyle (Slumdog Millionnaire) à la réalisation et Richard Curtis (Love Actually) au scénario, on veut voir ça.