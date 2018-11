Voici pourquoi votre famille adorera le parc national Banff

Si vous recherchez des mets un peu plus raffinés, le Summit Cafe situé au sommet du mont Sulphur est accessible uniquement par télécabine (ce qui plaît vraiment aux enfants) et renommé pour ses plats réconfortants. Encore plus haut, à 2 133 m (7 000 pi) d’altitude, l’historique Cliffhouse Bistro permet de prendre un bon repas tout en admirant la vue panoramique sur les montagnes et les villes en contrebas.

Le parc national Banff comprend de nombreux restaurants pour satisfaire les papilles des enfants et des adultes. Le brunch du dimanche du Banff Springs Hotel représente un excellent choix car on y sert de tout, notamment de savoureux beignes et de délicieuses omelettes. Le Sunshine Burger Company propose les meilleurs hamburgers et poutines du parc. Le Tooloulou’s offre un menu pour enfants qui plaît même à ceux qui font la fine bouche grâce à son macaroni au fromage et à ses filets de poulet.

5 / 5

SkiBig3

Des lieux d’hébergement pro-famille

La journée ne doit pas nécessairement se terminer lorsque vous êtes de retour à votre chambre d’hôtel. Il est possible de faire durer le plaisir à des centres de villégiature comme Douglas Fir qui est doté d’un parc aquatique intérieur et Inns of Banff qui offre des chambres de type chalet (et une salle de jeu) à prix abordable au cœur de la ville. Et si vos enfants ont déjà rêvé de séjourner dans un véritable château, le majestueux Fairmont Banff Springs les comblera.

En effectuant votre séjour durant l’hiver, vous pourrez profiter de la région sans devoir composer avec la horde de touristes qui envahit Banff au printemps et en été. La façon la plus simple et la plus économique de planifier vos vacances consiste à réserver auprès de SkiBig3. Comme la saison de ski commence au début novembre, c’est le moment idéal de sortir vos skis et de venir vous amuser dans les spectaculaires Rocheuses canadiennes.

Il n’y a rien de tel que de s’adonner à des activités de plein air vivifiantes dans un magnifique paysage hivernal, mais c’est encore mieux de les pratiquer en famille. En séjournant dans les montagnes, vous pourrez explorer tout ce qui pique votre curiosité et profiter du confort de Banff pour vous tenir au chaud. Pensez dès maintenant à ce que vous aimeriez faire durant votre voyage et réjouissez-vous à l’idée de siroter un bon chocolat chaud en compagnie de vos proches au temps des Fêtes.