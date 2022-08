Quiz sur le Canada pour tester vos connaissances

Parabol Studio/Selection.ca

80. Charles Thorson, un dessinateur à l’emploi de Disney, se serait inspiré d’une serveuse rencontrée à Winnipeg pour ce personnage.

Blanche-Neige. La serveuse en question travaillait dans un petit restaurant, le Weevil Café.

81. C’est le premier vignoble appartenant à des autochtones en Amérique du Nord.

Le vignoble Nk’Mip Cellars dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique. Il a été inauguré en 2002.

82. La république de Nirivia est une micronation située dans une île de ce grand lac.

Le lac Supérieur. Elle a été formée en 1979 par des habitants de Nipigon et Thunder Bay, qui affirmaient que l’île Saint-Ignace n’avait été réclamée par aucun autre pays.

83. Ce sport national trouve ses origines dans les communautés ojibwées, où il faisait partie de l’entraînement des guerriers.

La crosse. En langue algonquine, c’est le baggataway.

84. C’est au Yukon que se trouve le plus petit du monde.

Un désert. Le désert de Carcross ne mesure que 600m2.

85. L’album Come On Over (1997) de cette chanteuse canadienne est l’album le plus vendu par une artiste féminine.

Shania Twain. C’est aussi l’album country le plus vendu de l’histoire.