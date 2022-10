8 cafés pour étudier (ou travailler) à Montréal

Éloïse Lamothe L’Anticafé Montréal (Place-des-Arts) 📍 294 Sainte-Catherine O, Montréal, QC H2X 2A1 Caché au sommet d’un escalier de la Place des Arts, l’Anticafé, offre une expérience complètement distincte des cafés standards. Le concept «payez pour le temps» plutôt que pour les produits permet de profiter d’une variété de collations (cafés, thés, fruits, biscottes, et plus encore) de façon illimitée! Ainsi, le tarif est de 6,55$ pour la première heure, 3$ pour la deuxième heure, 2,55$ pour la troisième heure, puis 2$ pour toutes les heures suivantes. Le maximum est fixé à 16,95 $ par jour, et ce, même si vous restez de l’ouverture à la fermeture. Cette une formule avantageuse si vous souhaitez travailler longtemps et elle permet de manger et de boire à votre guise sans trop dépenser. L’ambiance feutrée et paisible favorise la concentration et vous permettront également d’avancer vos tâches les plus urgentes. Les bibelots qui parsèment les murs et les nombreuses plantes rendent l’atmosphère sereine, et les différents espaces de travail s’étalent sur deux étages. S’installer à l’Anticafé est vraiment comme se retrouver dans un salon chaleureux!

Éloïse Lamothe La Finca (Place-d’Armes) 📍 1067 Rue de Bleury, Montréal, QC H2Z 1N1 Petite mais charmante, La Finca est l’endroit idéal pour travailler en toute quiétude près du centre-ville. Ses grandes fenêtres et sa jolie déco en font un espace de choix pour une session de travail efficace. L’espace principal est rempli de tables de travail, et une terrasse est également accessible dans la cour arrière pour les journées plus douces. Le café s’identifie comme étant détenu par des femmes, et le personnel y est toujours des plus sympathique et connaisseur. Vous pourrez même vous inscrire à une formation de quelques heures sur les bases théoriques et pratiques de la préparation de cafés, gracieuseté des deux propriétaires! (Lisez notre entrevue avec les propriétaires du café La Finca.) En plus d’être un café, La Finca est également un marché local qui offre une variété de produits préparés sur place. Si vous passez dans les environs de la station Place-d’Armes, n’hésitez pas à y faire un tour!