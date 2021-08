3 exercices pour renforcer le dos

1 / 5

Khakimullin Aleksandr

Le dos, c’est important

Que ce soit pour faire de l’exercice, porter un enfant endormi ou rester assis de longues heures, il est essentiel d’avoir un dos solide qui offre le soutien et la mobilité requise. Malheureusement, c’est une région du corps que l’on néglige souvent d’entraîner, en grande partie parce qu’on fait ses exercices devant un miroir et que c’est le devant que l’on voit. Tonifier vos muscles dorsaux, vous permettra d’avoir une meilleure posture, d’être mieux protégé contre les maux de dos (ou tout autre blessure douloureuse) et en meilleure santé. Les exercices proposés ici vous permettront de travailler le haut, le milieu et le bas du dos.