Changement de saison: rituel beauté signé Clayton Shagal

1 / 5

Maison Shagal



La Maison Shagal est une entreprise québécoise et familiale qui a plus de 35 ans d’expertise. Elle est connue notamment pour ses produits à base de collagène – un collagène pur à 99%, qui pénètre jusqu’au derme, sans injection. Sa gamme de 36 produits – des nettoyants, exfoliants, masques, sérums, et crèmes pour le visage ainsi que différents produits pour le corps – est maintenant distribuée dans leur nouvelle boutique en ligne au claytonshagal.com.

Grâce à leur fragrance inodore, ce sont des produits qui conviennent aussi bien aux femmes qu’aux hommes et qui sont adaptés à tous les types de peau. Ils sont tout aussi efficaces pour le contour des yeux, la bouche et le cou (c’est-à-dire les parties plus sensibles du visage).

Nous avons essayé la routine beauté (présentée plus bas) et ce fut un véritable coup de cœur! Cette routine est particulièrement suggérée lors des changements de saison, car elle aide votre peau à s’adapter aux changements de températures. (Et nous en avons particulièrement besoin avec nos hivers québécois!)