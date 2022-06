Vivre sur les flots à Schoonschip

Ilvy Njiokiktjien

Sauver un quartier

Marjan De Blok déplace son centre de gravité à mesure qu’elle avance le long de la jetée. Dans les bourrasques de vent, elle crie des salutations à plusieurs de ses voisins.

Le jour où je suis allée la voir, en automne 2021, de fortes pluies et des vents à 80 km/h plaçaient Amsterdam, à un court trajet en ferry de là, en état d’alerte. Mais dans le quartier de Schoonschip, plus au nord, la vie continuait comme à l’ordinaire. Marjan a rendu visite à ses voisins tandis que les maisons glissaient de haut en bas sur leurs pilotis d’acier, au rythme des mouvements de l’eau en dessous.

«On a l’impression de vivre à la plage, avec l’eau, l’air salin et les mouettes, s’amuse-t-elle. C’est aussi un sentiment particulier parce qu’à l’origine, on nous avait dit qu’il serait impossible de construire notre propre quartier. »

De nombreux politiciens, urbanistes, entrepreneurs et citoyens se sont rendus à Schoonschip pour découvrir la réalité d’un projet qui relevait autrefois de la science-fiction. Marjan De Block, réalisatrice néerlandaise de téléréalité, leur a montré la mosaïque de réalisations de Schoonschip: des jardins verdoyants appréciés des oiseaux aquatiques; un centre social aux formes architecturales flottantes ; et un potager non loin, sur la terre ferme. Le design industriel chic des maisons et leur proximité immédiate avec la ville sont les éléments qui surprennent le plus les visiteurs, dit-elle.

Schoonschip est un prototype pour les plus de 600 millions de personnes – près de 10 % de la population mondiale – qui vivent près des côtes et à moins de 10 m au-dessus du niveau de la mer. Avec le changement climatique, on prévoit que le niveau des océans s’élèvera de 30 à 240 cm au cours de ce siècle, et on s’attend à ce que les tempêtes augmentent en intensité et en fréquence. À l’été 2021, au moins 220 personnes sont décédées en Allemagne et en Belgique lors de pluies diluviennes inédites depuis 400 ans. À Zhengzhou, en Chine, 630 mm d’eau sont tombés en une seule journée, tuant près de 300 personnes.

Ces épisodes de précipitations intenses avaient généralement lieu deux fois par siècle. À la fin du XXIe siècle, ils se produiront deux fois plus souvent, et des cataclysmes qui avaient lieu tous les 200 ans pourraient devenir jusqu’à quatre fois plus fréquents, selon une étude publiée en 2021 par une équipe de l’université de Fribourg.