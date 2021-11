Règlement du concours KEURIG® du temps des Fêtes

Règlement officiel

COMMENT PARTICIPER

1.1 Suivez les instructions pour vous inscrire au concours que vous trouverez en ligne au www.selection.ca le site internet de Sélection du Reader’s Digest (Sélection). La période de participation se terminera le 31 décembre 2021 à 23 h 59 m 59 s (HNE).

1.2 Abonnez-vous à notre infolettre et participez au concours. Une (1) participation par personne, par jour, sera acceptée pour la période de ce concours. Une journée débute à 00 h 00 m 00 s et se termine le 23 h 59 m 59 s HNE.

1.3 Aucun achat n’est requis pour participer et gagner.

ADMISSIBILITÉ

2.1 Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence au moment de sa participation. Sont exclus les employés, représentants et mandataires des organisateurs du concours, de toute compagnie, société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, de leurs agences de publicité et promotion, des fournisseurs de prix, de matériel et de services liés au présent concours, ainsi que les membre de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, représentants et mandataires sont domiciliés.

2.2 Ce concours est nul hors du Canada.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Toutes les conditions décrites en ligne et intégrées dans ce règlement officiel doivent être respectées pour participer au tirage pour une chance de gagner le prix offert.

PRIX ET ATTRIBUTION

Le 4 janvier 2022, à 15h (HNE), à Montréal, lors d’un tirage électronique aléatoire, une (1) personne gagnante sera octroyée un ensemble Cafetière Keurig® d’une valeur de 388.96 $, l’ensemble inclura :

Cafetière et machine à latte et cappuccino une tasse à la fois K-Café® (249.99$)

Mousseur à lait Keurig®(99.99$)

Filtre à café réutilisable universel Keurig® My K-Cup® (19.99$)

Tasse de voyage Keurig® facettée bronze 14 OZ (18.99$)

Ce prix sera attribué tel que décerné et ne pourra être transféré, échangé ou remboursé. Sélection se réserve le droit de substituer le prix par un prix de valeur égale ou supérieure, avec l’autorisation de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Le prix est garanti d’être remis. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de participations reçues. En participant à ce concours, les individus acceptent de se conformer à toutes les conditions de ce règlement officiel et les décisions de Sélection seront finales en ce qui a trait à ce concours. Les participants devront s’inscrire au site internet de Sélection pour participer. La personne gagnante qualifiée recevra un avis par courrier électronique, peu après la date de fermeture du concours et devra signer un formulaire de réclamation. Elle devra également répondre correctement à une question réglementaire pour pouvoir réclamer son prix. La personne gagnante recevra son prix approximativement 30 jours après réception du document de réclamation.

CONDITIONS

5.1 Sélection, les membres de sa direction, ses employés ainsi que toute compagnie, société ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, représentants et mandataires (les « bénéficiaires » ) se dégagent de toute responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou à l’absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter pour toute personne la possibilité de lire le règlement de participation ou l’en empêcher. Les bénéficiaires se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page internet ou de tout logiciel ou autre et par la transmission de toute information visant la participation au concours. La preuve d’envoi d’une participation ne sera pas considérée comme preuve de réception. Toutes les soumissions deviennent la propriété de Sélection et ne seront pas retournées et aucun accusé de réception ne sera émis. Dans l’éventualité où un nombre insuffisant de participations sera reçu, Sélection se réserve le droit d’annuler le concours (avec le consentement de la Régie des alcools, des courses et des jeux) et ne sera sous aucune obligation d’attribuer les prix. Les participations qui ne seront pas conformes au présent règlement officiel seront annulées automatiquement. Tous les participants doivent avoir une adresse de courrier électronique valide. Dans le cas d’un litige relativement à l’identité du participant, la participation sera considérée faite par l’usager principal du compte de l’adresse de courrier électronique fourni au moment de la participation. Toute personne qui trafique le processus de participation, qui contrevient au présent règlement ou qui tente de nuire à l’administration, à la sécurité ou au déroulement approprié du concours est susceptible d’être disqualifiée. Sélection se réserve le droit de disqualifier tout individu trouvé fautif d’avoir modifié le processus de participation ou l’opération du concours ou du site web. Sélection pourrait interdire à un individu de participer ou de gagner un prix si le participant nuit au bon fonctionnement du concours en trichant, en effectuant des opérations inappropriées sur le site web, ou tout autre moyen (incluant l’utilisation d’accès instantané au site web) ou ayant l’intention de nuire, d’abuser, de menacer ou de harceler tout autre participant ou des employés de Sélection.

5.2 La participation dans ce concours et l’acceptation des prix constituent la permission de la personne gagnante relativement à l’usage de ses nom, photo, information biographique, et tout autre citation faite par le gagnant relativement au concours, sans préavis ou rémunération additionnelle. Les bénéficiaires se dégagent de toute responsabilité relativement aux des dommages (y compris les frais judiciaires), pertes ou préjudices encourus à la suite de l’acceptation ou de l’utilisation du prix.

5.3 Attention : Toute tentative pour endommager délibérément un site web ou pour nuire au déroulement légitime de la présente promotion constitue une infraction au droit criminel et civil et, en présence d’une telle tentative, Sélection se réserve le droit d’obtenir réparation ainsi que des dommages et intérêts dans toute la mesure permise par la loi, y compris des poursuites au criminel.

LÉGAL

Ce concours est assujetti à toutes les lois canadiennes. Au Québec, les droits exigibles ont été payés. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. Toute information relative à ce concours sera disponible en ligne à www.selection.ca ou par écrit à : Concours « Keurig » de Sélection du Reader’s Digest, Bureau de l’administratrice des sweepstakes et concours, CP 963 Stn Main, Markham, Ontario L3P 0J4. Ce concours est administré par, et est la propriété de, Sélection du Reader’s Digest (Canada) SRI.