Des idées pour le bas de Noël de votre adolescent

Lush

Bombe de bain

La compagnie de produits cosmétiques Lush a sorti une collection hivernale de bombes de bain, parfaite pour se détendre et se réchauffer lors d’un long bain. Les parfums sucrés et naturels sont à l’honneur, avec la bombe de bain aux amandes Sweet Pudding et Snow Drift à l’eucalyptus.

Prix: 5,95$ à 10,95$