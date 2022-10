Isoler, c’est économiser

Pour une maison moyenne, l’investissement nécessaire pour installer des fenêtres à double vitrage est de plusieurs milliers de dollars. On peut compter sur des économies en carburant ou en une autre source d’énergie d’une centaine de dollars par année, et ce pour la solution la plus éconergétique, c’est-à-dire le double vitrage à faible émissivité. L’installation de contre-fenêtres pourrait vous faire économiser annuellement. Vous n’économiserez pas en énergie autant que si vous installiez de nouvelles fenêtres éconergétiques, mais, en revanche, l’investissement sera beaucoup moindre: il faut compter quelques centaines de dollars par fenêtre. La pose d’une pellicule solaire pourrait vous faire économiser de nombreux dollars par année. Pour environ 10$ par fenêtre, vous pouvez poser une pellicule isolante. Il suffit de la fixer sur le cadre de la fenêtre avec le ruban double-face et de la tendre au moyen d’un séchoir à cheveux. Toutefois, cette technique présente l’inconvénient qu’on ne peut ouvrir la fenêtre durant l’hiver.

HQuality - Shutterstock

Tirer profit de l’énergie solaire

L’énergie solaire est gratuite et disponible toute l’année. En la harnachant, vous diminuerez d’autant vos coûts de chauffage.



Garder la chaleur à l’intérieur quand il fait froid. Durant l’hiver, laissez entrer le soleil dans la maison. Les jours ensoleillés, ouvrez volets, stores et rideaux. Taillez les arbres et arbustes à feuilles persistantes qui empêchent le soleil d’entrer par les fenêtres. Dès que le soleil se couche, fermez les stores et les rideaux afin de garder la chaleur à l’intérieur. Il est aussi possible d’équiper les fenêtres de rideaux thermiques qui disposent d’une doublure épaisse et conservent la chaleur à l’intérieur.



Garder la fraîcheur à l’intérieur quand il fait chaud. Durant l’été, c’est le contraire qu’il faut faire. Plantez des arbres à feuilles caduques qui feront de l’ombre sur la maison et installez des auvents sur les fenêtres de la face sud. Au milieu de l’avant-midi, quand les températures extérieures commencent à monter, fermez les fenêtres ainsi que les rideaux et les stores. Si vous devez vous absenter toute la journée, fermez-les avant de partir. À la tombée de la nuit, lorsque la température fraîchit, ouvrez grand votre maison pour profiter de la brise.

Installer un foyer. Le foyer joue un double rôle: il confère une certaine élégance au salon ou à la pièce où se tiennent généralement les membres de votre famille en plus de la réchauffer sans que vous n’ayez à tenir le reste de la maison à la même température. Les foyers au gaz coûtent bien moins cher en carburant ou en énergie que les foyers électriques (environ la moitié!) et un tiers de moins que les foyers qui fonctionnent au bois.

Un foyer au bois encastrable est muni de ventilateurs qui renvoient la chaleur dans la pièce au lieu de la laisser se perdre par la cheminée.