DONNEZ VOTRE OPINION – CONCOURS 2020

Règlement officiel

1. COMMENT PARTICIPER

1.1 Vous recevrez une invitation par courriel vous demandant de compléter un sondage. Vous aurez l’option de compléter le sondage et/ou de participer au tirage pour une chance de gagner un des dix prix offerts. La période de participation se terminera le 31 décembre 2020 à 23 h 59 m 59 s (HNE).

1.2 Qu’une (1) participation par personne sera acceptée pour la période de ce concours.

1.3 Aucun achat n’est requis pour participer et gagner.

2. ADMISSIBILITÉ

2.1 Ce concours s’adresse aux résidents du Canada ayant, au moment de leur participation, atteint l’âge de la majorité selon les lois de leur province de résidence. Sont exclus les employés de Sélection, de ses filiales et compagnies associées, de ses partenaires, ses agences de publicité et de promotion, ainsi que les employés de toute autre société engagée dans l’administration de ce concours, leur famille immédiate, de même que les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés (ayant un lien de parenté ou pas).

2.2 Ce concours est nul hors du Canada.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1 Complétez le sondage reçu par courriel. Si vous optez de ne pas compléter le sondage, mais voulez participer au concours, vous devrez compléter le formulaire qui se trouve à la fin du sondage, pour nous donner vos coordonnées.

3.2 Toutes les conditions décrites dans l’invitation doivent être respectées pour participer au tirage pour une chance de gagner l’un des prix offerts.

4. PRIX ET ATTRIBUTION

Le 7 janvier 2021, à 15h HNE, aux bureaux de Sélection à Montréal, lors d’un tirage électronique aléatoire, dix (10) gagnants seront chacun octroyés un chèque de 25 $.

Pour une attribution totale de 250 $.

Total value of the prizes to be awarded: $250.00.

Ces prix seront attribués tel que décernés et ne pourront être transférés. Les prix sont garantis d’être remis. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de participations reçues. En participant à ce concours, les individus acceptent de se conformer à toutes les conditions de ce règlement officiel et les décisions de Sélection seront finales en ce qui a trait à ce concours. Les participants devront s’inscrire au site internet de Sélection pour participer. Les gagnants qualifiés recevront un avis par la poste, peu après la date de fermeture du concours et devront signer un formulaire de réclamation. Ils devront également répondre correctement à une question réglementaire pour pouvoir réclamer leur prix. Les gagnants recevront leurs prix approximativement 30 jours après réception du document de réclamation.

5. CONDITIONS

5.1 Sélection, les membres de sa direction, ses employés ainsi que toute autre société engagée dans l’administration des concours, de même que leur famille immédiate et les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés, ne sont pas responsables pour les participations perdues, retardées, incomplètes, illisibles, livrées à une mauvaise adresse, et celles-ci seront annulées. La preuve d’envoi d’une participation ne sera pas considérée comme preuve de réception. Toutes les soumissions deviennent la propriété de Sélection et ne seront pas retournées et aucun accusé de réception ne sera émis. Dans l’éventualité où un nombre insuffisant de participations sera reçu, Sélection se réserve le droit d’annuler le concours (avec le consentement de la Régie des alcools, des courses et des jeux) et ne sera sous aucune obligation d’attribuer les prix. Les participations qui ne seront pas conformes aux présents règlements officiels seront annulées automatiquement. Tous les participants doivent avoir une adresse de courrier électronique valide. Dans le cas d’un litige relativement à l’identité du participant, la participation sera considérée faite par l’usager principal du compte de l’adresse de courrier électronique fourni au moment de la participation.

5.2 La participation dans ce concours et l’acceptation des prix constituent la permission de la personne gagnante relativement à l’usage de ses nom, photo, information biographique, et tout autre citation faite par le gagnant relativement au concours, sans préavis ou rémunération additionnelle. Sélection, les membres de sa direction, ses employés ainsi que toute autre société engagée dans l’administration de ce concours, de même que leur famille immédiate et les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés, ne peuvent être tenus responsables des dommages (y compris les frais judiciaires), pertes ou préjudices encourus à la suite de l’acceptation ou de l’utilisation d’un de ces prix.

5.3 Toute tentative de participation par des moyens autres que ceux énumérés dans ces règlements sera interdite. Sélection n’est pas responsable pour toute inscription et/ou information erronée sur la participation due à une erreur de traitement, des problèmes techniques liés aux réseaux externes ou internes, tels que le réseau téléphonique ou d’ordinateurs, des équipements ordinateurs et/ou des logiciels, ainsi que de l’incapacité d’accéder à certains sites web, à l’internet, ou la non-disponibilité de l’ISP, d’une intervention humaine non autorisée, d’un problème de circuits surchargés, de transmissions électroniques retardées, pouvant limiter la possibilité d’un individu à participer au concours. Sélection n’est pas responsable des dommages à l’ordinateur du participant ou de toute autre personne relativement ou résultant de la participation à ce concours, ou lors d’un téléchargement de documents dans ce concours. Sélection se réserve le droit d’annuler, de mettre fin, de modifier, de prolonger ou de suspendre ce concours (avec le consentement de la Régie des alcools, des courses et des jeux) dans l’éventualité d’un virus, ou d’une intervention humaine non autorisée, d’une fraude, ou de toute autre cause échappant au contrôle raisonnable de Sélection, qui pourraient corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, et le bon déroulement du concours. Dans une telle éventualité, Sélection procédera au concours du gagnant parmi toutes les participations admissibles reçues. Sélection se réserve le droit de disqualifier tout individu trouvé fautif d’avoir modifié le processus de participation ou l’opération du concours ou du site web. Sélection pourrait interdire à un individu de participer ou de gagner un prix si le participant nuit au bon fonctionnement du concours en trichant, en effectuant des opérations inappropriées sur le site web, ou tout autre moyen (incluant l’utilisation d’accès instantané au site web) ou ayant l’intention de nuire, d’abuser, de menacer ou de harceler tout autre participant ou des employés de Sélection.

5.4 Attention : Toute tentative pour endommager délibérément un site web ou pour nuire au déroulement légitime de la présente promotion constitue une infraction au droit criminel et civil et, en présence d’une telle tentative, Sélection se réserve le droit d’obtenir réparation ainsi que des dommages et intérêts dans toute la mesure permise par la loi, y compris des poursuites au criminel.

6. LÉGAL

Ce concours est assujetti à toutes les lois canadiennes. Au Québec, les droits exigibles ont été payés. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. Toute information relative à ce concours ou à la liste des gagnants sera disponible en ligne à www.selection.ca ou par écrit à : « Donnez votre opinion – Concours 2020 », Sélection du Reader’s Digest , Bureau de l’administratrice des sweepstakes et concours, 300-5101 rue Buchan, bureau 300, Montréal, Québec H4P 1S4. Ce concours est administré par, et est la propriété de, Sélection du Reader’s Digest (Canada) SRI.