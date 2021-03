Les granules de fumage pour le barbecue

2 / 5

MARIE-NOËLLE COURCY

Légumes fumés

Cuisson: BBQ à 425°F | 20 minutes

Fumée: BARBEX, papillote* de granules de bois d’érable à sucre

Ingrédients

Panais

Patates grelots

Bulbe de fenouil tranché

Échalote grise

Oignons verts entiers

Sel, poivre noir fraîchement moulu

Huile d’olive

*Papier d’aluminium

Préparation

Préparer une papillote de granules et la déposer sur le barbecue jusqu’à ce qu’il y ait de la fumée.

Mettre tous les ingrédients tranchés dans un bol et les asperger d’huile d’olive, sel et poivre.

Placer directement sur le barbecue pour 10 minutes avant de les retourner pour un autre 10 minutes de cuisson.

Plaisir gourmand: une fois fumés, on peut accompagner ces légumes de crème sure, d’une vinaigrette ou même tel quel en accompagnement avec nos viandes et poissons préférés.