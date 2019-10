Entrevue avec le Docteur Vous: ce que vous devez savoir sur l’effet placébo

Jeremy Howick (né à Montréal, il vit maintenant en Angleterre) encourage le patient à trouver un médecin avec qui il se sent bien. Il a conscience qu’au Québec, c’est plus difficile qu’en Angleterre. «Toutefois, l’empathie c’est une relation qui se développe entre le patient et le docteur. Alors le patient doit travailler avec le médecin. Ça veut dire avoir des questions claires et connaître ses propres objectifs. Souvent, les gens entrent dans le bureau du médecin sans vraiment savoir ce qu’ils cherchent. Veulent-ils soulager la douleur ou – si la douleur ne les dérange pas trop – préfèreraient-ils bouger davantage? Le but du patient influencera la bonne recommandation, du médecin.»

La médecine parallèle a changé sa vie

Jeremy Howick avoue en rigolant qu’il voulait être banquier: « j’ai complètement changé de trajectoire. J’étais quelqu’un de terriblement stressé – encore aujourd’hui, mais je fais beaucoup de choses pour me déstresser. Ma mère m’avait conseillé de voir un yogi traditionnel – qui s’appelait dr Balli – je l’ai visité dans son studio à Montréal, et il m’a expliqué la connexion entre l’esprit et le corps. Au début, j’étais septique, mais j’ai quand même essayé. En fait, je me suis senti tellement relax après cette visite, que j’ai pensé qu’en pouvant contrôler mon esprit de cette façon en pratiquant l’aviron, je pourrais gagner davantage de concours. Alors j’ai pratiqué le yogi et après ça j’ai fait partie de l’équipe canadienne d’Aviron et j’ai gagné des médailles… et maintenant je suis aussi prof de yoga!» Tout ce que Jeremy Howick recommande, il le met lui-même en application.