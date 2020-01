15 films et séries à surveiller en février: les suggestions de Sonia Sarfati

Il y a tellement de noms de renom attachés à Locke & Key qu’il est impossible de ne pas avoir des attentes astronomiques quand on est amateur de série d’horreur – Stranger Things, quelqu’un? C’est l’adaptation d’une bande dessinée écrite par Joe Hill (le fils de Stephen King). Quant aux «responsables» de l’adaptation, ils sont Carlton Cuse (Lost) et Meredith Averill (The Hunting of Hill House). Pas mal, non?

ICI Radio-Canada

📺 La maison bleue – 13 février

Série en 10 épisodes réalisée par Ricardo Trogi. Avec Guy Nadon, Anne-Marie Cadieux et Roger Léger. (L’Extra d’ICI Tou.Tv)

Avec son copain de hockey Daniel Savoie (connu pour son personnage de Patrice Lemieux), Ricardo Trogi a imaginé un Québec qui aurait dit oui en 1995. Oui à… 50,5%.

Jacques Hamelin est le 4e président d’une nation qui continue à se poser des questions: vingt-cinq ans après la séparation, on s’y demande si on ne devrait pas réintégrer le Canada… Et le président, ses hommes et ses femmes, ses civils et ses militaires, de travailler pour renverser la vapeur. Drôle? On nous le promet.