Traverser l’Amérique à vélo: un périple qui change une vie

Les deux cyclistes sont réalistes. N’ayant fait qu’un seul voyage en vélo ensemble et d’une durée de 4 jours seulement, ils ont une idée de que ce qui les attend: «Ça va être un gros travail sur nous-même. Il va y avoir mille et une situations qui vont nous donner du fil à retordre. Mais il faut être capable de s’en parler, de se donner de l’espace», explique Louis-Martin.

Le périple est loin d’être un voyage de performance. Les jeunes cyclistes tenteront plutôt de se dépasser émotionnellement et spirituellement, tout en approfondissant la relation platonique, mais forte qu’ils entretiennent. En sortant ainsi de leur zone de confort, ils espèrent se retrouver sans les distractions du quotidien auquel ils sont habitués. Quoiqu’ils anticipent avec optimisme de passer plus d’un an côte à côte, ils sont conscients que la route sera semée d’embûches imprévisibles. Ils s’avouent fébriles à l’idée de vivre des hauts et des bas en équipe. «On a vraiment des tempéraments complémentaires. Beaucoup de moments où Louis-Martin est angoissé, moi je ne le suis pas du tout, et vice-versa», dit Thomas.

4 / 5

Inès Lepage

Pour le meilleur et pour le pire

Équipés du matériel de campement de base qui comprend une tente, des sacs de couchage, une poêle, quelques instruments pour la cuisine et des vêtements, les cyclistes se contenteront d’un attirail minimaliste, mais polyvalent pour rendre leur périple efficace. Pour se divertir, Louis-Martin prévoit trimballer sa guitare (démontable, faites de fibres de carbone) et Thomas, quelques livres. Les aventuriers ont privilégié un équipement léger, durable et fiable plutôt que la toute dernière technologie en matière de cyclotourisme. «Le défi, c’est de faire des choix. Il y a mille et une configurations possibles au niveau de l’équipement et du trajet. Comme notre objectif n’est pas de performer au maximum à vélo, l’équilibre entre le confort est l’efficacité est capital,» explique Louis-Martin.

Munis d’un GPS d’expédition qui leur permettra d’envoyer des messages de secours, en plus de fournir des indications géographiques, Louis-Martin et Thomas semblent prêts à tout: «La clé va être l’organisation et la discipline. Dès notre arrivée dans un endroit, il nous faudra repérer le poste de police, les hôpitaux et l’ambassade du Canada», précise Louis-Martin.

Les inquiétudes des cyclistes concernent davantage la possibilité de petits pépins techniques plutôt que des scénarios plus extrêmes. Par exemple, sur une distance de 800 km en Alaska, ils ne pourront avoir accès à des ravitaillements ou à des points de service. Ils devront donc traîner dans leurs sacs la nourriture et l’eau nécessaire en prévision d’une période de quinzaine de jours en continu sur la route. Idem dans le désert, au Chili, où ils devront se rationner pour plusieurs jours.

Louis-Martin note aussi la peur du changement, de cette transformation de leur entourage à leur retour: « Personnellement, je suis à un point où ma vie n’a pas le choix de changer. Donc ce n’est pas tant le changement de ma propre personne qui me fait peur, mais plutôt que les choses soient complètement différentes à notre retour au bercail», dit-il. Thomas soulève aussi ses inquiétudes quant aux régions plus dangereuses du Sud, là où les barrages et les enlèvements se produisent parfois. Encore une fois, l’organisation sera cruciale pour la bonne exécution du périple.