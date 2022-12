Planifiez vos vacances d’hiver de rêve ici même au Canada

Marriott Bonvoy

Les voyages ont toujours figuré sur la liste de souhaits de beaucoup de gens au Canada. À l’approche des vacances d’hiver, le moment est tout indiqué pour redécouvrir les belles destinations du Canada. Il y a beaucoup à voir et à faire dans le deuxième plus grand pays du monde.

Avec une foule de destinations de voyage palpitantes, le Canada a de quoi satisfaire tout le monde. Qu’il s’agisse de magnifiques paysages naturels, d’aventures en plein air, d’expériences culturelles, de retraites de bien-être, d’options de divertissement stimulantes, d’événements sportifs ou autres, la diversité et l’étendue des paysages et des expériences du Canada sont vraiment impressionnantes.

Planifier vos vacances avec Marriott Bonvoy® est aussi facile que pratique, puisqu’il existe des établissements d’un bout à l’autre du Canada. Préparez-vous à découvrir (ou à redécouvrir!) notre incroyable pays. Quel que soit votre style de voyage, l’extraordinaire portefeuille de marques hôtelières de Marriott Bonvoy propose des destinations et des hébergements fascinants allant des hôtels de luxe (comme le Ritz-Carlton, les Hôtels W et JW Marriott) aux hôtels haut de gamme (comme les Hôtels Autograph Collection, Sheraton, Delta Hotels, Le Meridien, Marriott, Renaissance Hotels et Westin), en passant par les hôtels sélects (comme Courtyard, Four Points, Fairfield et Springhill Suites) et les hébergements pour les longs séjours (dont Residence Inn). Avec autant d’options parmi lesquelles choisir et autant de destinations spectaculaires, vous trouverez assurément celle qui éveillera votre envie de voyager.

Si vous adhérez à Marriott Bonvoy, le programme de fidélité de Marriott International, vous aurez instantanément accès à des avantages formidables, notamment des tarifs exclusifs pour les membres, l’enregistrement et le départ sans contact à l’aide de l’application Marriott Bonvoy, ainsi que le Wi-Fi gratuit dans les chambres. Vous gagnerez également des points que vous pourrez utiliser pour obtenir des nuitées gratuites. Le programme est gratuit, et il est facile de s’y inscrire.

Vous pouvez personnaliser vos vacances en ajoutant des itinéraires à votre voyage. Avec Marriott Bonvoy Tours & Activities, des centaines d’options sont à portée de main. Au Nouveau-Brunswick, découvrez ce que Moncton a de meilleur à offrir et admirez les paysages saisissants de la baie de Fundy; en Nouvelle-Écosse, explorez Peggy’s Cove et la magnifique promenade de Halifax; en Ontario, admirez les chutes du Niagara et profitez des saveurs et attraits du centre-ville de Toronto ainsi que de la célèbre patinoire du canal Rideau à Ottawa; en Alberta, émerveillez-vous devant les lacs glaciaires et les Rocheuses canadiennes; en Colombie-Britannique, faites du ski et de la raquette; à l’Île-du-Prince-Édouard, laissez-vous séduire par les merveilles de l’hiver; au Québec, délectez-vous de la gastronomie, des arts et des vues pittoresques des rues urbaines et des parcs nationaux à couper le souffle. L’aventure vous attend! Vous gagnerez également des points Marriott Bonvoy lors de votre réservation.

Rendez-vous sur le site experiencemarriott.com/fr/canada pour en savoir plus et pour commencer à planifier votre escapade.

