La Martinique débarque au Québec

Martinique Gourmande

Des menus aux saveurs antillaises dans plusieurs restaurants québécois

Depuis 2008, Martinique Gourmande se démarque en tant qu’événement culinaire haut en couleur… et en saveurs. Quelle merveilleuse occasion de prolonger l’été dans votre assiette… et dans votre cœur!

C’est sous le thème «De l’assiette au voyage» que se tiendront les festivités de cette année. De nombreux établissements de Montréal, de Québec et des régions avoisinantes proposeront un menu ou un cocktail aux saveurs de la Martinique — dont le fameux ti-punch!

Pour l’occasion, cinq chefs invités de la Martinique seront à l’honneur pour emplir vos papilles de soleil. Les 6 et 7 septembre, des dîners et des soupers à quatre mains sont organisés à Montréal dans différents établissements.

Ainsi, Nathanaël Ducteil — qui était présent pour le 10e anniversaire du festival — et Rudy Réclair seront derrière les fourneaux le mardi 6 septembre. Dès le lendemain, ce sera au tour de Prisca Morjon, Pascal Sigere et Yadji Zami à ravir les papilles.

CMT/Martinique Gourmande

Découvrir la «martiniqualité», alias l’art de vivre

Retrouvez, de midi à 21h, tout le charme et l’esprit festif des Antilles au Marché Créole de Martinique Gourmande, au Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal, les 3 et 4 septembre.

Durant les deux journées du Marché Créole, les cinq chefs prépareront des plats typiquement martiniquais afin de charmer votre palais avec des recettes et des épices authentiques — comme le colombo, le cari local des Antillais.

Bénédicte di Geronimo, présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, précise qu’«il y aura lieu de découvrir à la fois la gastronomie, mais également un certain nombre d’éléments pour parler de la joie de vivre, la joie de recevoir et celle de partager [des Martiniquais]».

Voilà l’occasion de déguster de délicieux plats dans une ambiance agréable, entre les ateliers de compositions florales, les ateliers culinaires pour jeunes enfants et les cours de zouk. En plus, l’entrée au marché créole est gratuite!

Il sera également possible d’assister aux tournois de dominos dès 15h, les samedi et dimanche. «On joue souvent aux dominos en famille, entre amis; c’est un moment de convivialité qui accompagne souvent les réunions et les rassemblements festifs. C’est une occasion de partager aussi la simplicité notre façon de vivre, la singularité de notre accueil et notre “martiniqualité”», souligne Bénédicte di Geronimo.

Chose certaine, si 45% des visiteurs de la Martinique n’en sont déjà plus à leur premier voyage sur l’île, le Marché Créole qui se tiendra au Grand Quai du Port de Montréal les 3 et 4 septembre saura probablement vous convaincre de visiter, à votre tour, cette île française au cœur de l’archipel des Petites Antilles.

Une culture et une gastronomie d’une richesse exceptionnelle

Une quinzaine d’exposants seront présents au Marché Créole pour faire découvrir, non seulement de nombreux produits martiniquais, mais aussi pour parler des attraits de la Martinique. Parce qu’elle n’est pas qu’une destination soleil où se prélasser dans son hamac et où se faire dorer la couenne sur le bord de la mer.

«C’est aussi une destination où découvrir une richesse naturelle patrimoniale historique très riche où chaque période de l’année possède sa singularité», précise celle qui est à la barre du Comité Martiniquais du Tourisme. «Toute l’année la Martinique offre un agenda d’événement auquel il est bon de participer. Les Fêtes de Noël et nos chants traditionnels; notre façon de vivre Noël en Martinique est très chaleureuse et très familiale. Le carnaval est aussi un moment de spontanéité, de joie et ouvert à l’ensemble de nos visiteurs. Il suffit de se laisser aller par la musique et les danses de rues. À Pâques, notre gastronomie est mise de l’avant – avec le fameux matoutou, une recette à base de crabe, spécifique à la Martinique. Et enfin, la compétition annuelle de yoles, ces embarcations traditionnelles, est un incontournable». Pour ceux qui ont le pied marin, il est même possible de louer un catamaran et d’observer l’aspect très sportif de cette discipline de plus près.

Henri Salomon

S’envoler vers la Martinique

Doublement reconnue à l’UNESCO pour ses yoles et sa biosphère exceptionnelle, la Martinique suscite les passions du fait de sa beauté naturelle, la diversité de ses paysages, son histoire, sa population chaleureuse et sa riche gastronomie. La montagne Pelée, un volcan gris actif situé dans le nord, est d’ailleurs en lice d’une troisième reconnaissance de l’UNESCO.

«Évidemment, la Martinique a de magnifiques plages de sable blanc au sud et de sable noir au nord, mais elle a également une biodiversité marine et terrestre, ainsi qu’une richesse accessible aux amoureux de la nature». Sentiers de marche et plongée sous-marine sont qu’un exemple des activités qui les attendent. La Martinique révèle donc ses charmes tant aux plus aventuriers qu’aux passionnés d’activités culturelles.

À ce propos, Martinique Gourmande offre une chance exceptionnelle aux festivaliers de découvrir cette destination paradisiaque. Les visiteurs courent la chance de gagner un séjour tout-inclus pour deux à Fort-de-France, en collaboration avec Air Canada et le Club Med Les Boucaniers. Pour participer, il suffit de s’inscrire en ligne jusqu’au 22 septembre 2022 sur le site de Martinique Gourmande.

CMT/Martinique Gourmande

Un Parmentier Martiniquais pour les banques alimentaires

«En plus d’être culinaire, l’événement se veut également solidaire», précise Mme di Geronimo. Pour une troisième année, les Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs s’engagent à livrer plusieurs centaines de portions de parmentier martiniquais — à base de poisson et de patates douces — dans les banques alimentaires du Québec. C’est le chef Jérémie Jean Baptiste, conseiller culinaire, qui a travaillé à la création de la recette

«Je pense que nous avons en commun, entre la Martinique et le Canada, quelque chose de l’ordre des valeurs, de la solidarité, du sens de l’accueil et de l’ouverture d’esprit. Nous aimerions ainsi transmettre toutes les valeurs du partage d’une cuisine chaleureuse et familiale, parfois un peu technique, afin de renforcer notre lien d’amitié Martinique-Québec», termine Mme di Geronimo.

Pour la programmation complète du festival, visitez le site internet de l’événement