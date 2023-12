Voir, entendre et expérimenter: nos suggestions de décembre

Avec la permission de la Forêt de la seconde vie

La Forêt de la Seconde Vie

Une nouvelle forme de services funéraires ouvrait ses portes au mois d’août à Sainte-Sophie dans les Laurentides: la Forêt Seconde Vie. Concept unique, c’est le premier site en Amérique du Nord qui permet l’inhumation de cendres incorporée à une servitude de protection de l’environnement. Plus concrètement: pour chaque «enracinement» – c’est le mot utilisé par les cofondateurs Ritchie Deraiche et Guillaume Marcoux pour remplacer le mot «enterrement» –, il s’agit de planter un arbre à l’endroit choisi pour la mise en terre de l’urne. Parmi les découvertes de décembre, celle-ci représente un site magnifique d’une superficie de 2 500 000 p2 où l’on peut passer du bon temps, pour apprivoiser les lieux avec les êtres chers ou pour se recueillir.

Afin de respecter la nature et qu’aucune matière nuisible pour l’environnement ne soit utilisée lors de l’inhumation, il est possible de mettre les cendres directement en terre, ou d’utiliser des urnes non polluantes proposées par la Forêt de la Seconde Vie à ses partenaires funéraires.

www.foretdelasecondevie.com

Experts en soins de la peau

L’Institut de Recherche en Dermatologie-Esthétique du Canada (IRDEC) est un bel exemple d’un grand rêve réalisé. Face à la pénurie de ressources dermatologiques dans le système de santé publique, Lydia Gauthier, M.Sc, dermocosmétologue et fondatrice de l’Institut, a conçu l’idée de réunir toute une équipe d’experts en pathologies cutanées sous un même toit.

Que ce soit pour traiter des problèmes d’acné, de psoriasis sévère, d’eczéma, de rosacée ou d’autres affections cutanées importantes, l’Institut prend en charge chaque cas de manière individualisée et utilise les technologies de pointe pour garantir des soins de qualité.

Dès que l’on franchit les portes de l’Institut, on ressent une atmosphère apaisante et une confiance totale, car une infirmière spécialisée évalue notre peau, crée un dossier et assure un suivi continu. À chaque visite, l’évolution de l’état de sa peau est minutieusement observée.

www.irdec.ca

Informez-vous sur les questions à poser à son dermatologue pour les soins de la peau.

Avec la permission du Musée McCord. Don de David Ross McCord, M1913, Musée McCord Stewart

Wampums: artefacts de la culture autochtone

Les amateurs d’histoires seront intéressés par l’exposition Wampum : perles de diplomatie, présentée au Musée McCord Steward depuis 20 octobre. C’est l’occasion de découvrir ces objets uniques provenant des collections de musées canadiens et français: le musée du Quai Branly Jacques Chirac et la collection de la Cathédrale Notre-Dame de Chartres. Artefacts traditionnels et culturels significatifs, en particulier pour les peuples des Premières Nations, les colliers de wampum sont fabriqués de perles tubulaires faites à partir de coquillages.

Bien que remarquables, ils n’ont toutefois jamais servi de parures, mais représentent plutôt des symboles de prestige, des objets de communication et des moyens de commémorer des accords et des événements historiques. Employés autrefois lors d’échanges diplomatiques, le geste de remettre un wampum était une preuve d’intégrité et de sincérité en affaires, et que l’on avait qu’une parole.

www.musee-mccord-stewart.ca

L’hôte le plus accueillant d’Airbnb au Canada

Il semblerait que les Canadiens soient connus pour leur gentillesse d’un océan à l’autre, même que la nouvelle se propage chez les utilisateurs d’Airbnb. Plusieurs qualités sont mises de l’avant pour évaluer l’hospitalité d’un hôte, notamment une réponse rapide aux demandes d’un invité ou encore un processus d’enregistrement simple et transparent.

C’est à la suite de la publication d’un rapport qui mettait de l’avant les hôtes les plus accueillants du Canada qu’Airbnb a pu faire cette annonce officielle, où le grand gagnant est le propriétaire québécois des micromaisons (ou petits chalets) le Panorama et du Chamonix, tous deux situés à Lac-Beauport à Québec. Pour se classer, les hôtes devaient atteindre un taux de près de 100% de commentaires 5 étoiles (avec un minimum de 100 commentaires) dans les catégories Propreté, Arrivée et Communication.

Voici des conseils pour bien louer son habitation sur Airbnb.

Beaux livres… de recettes

Recevoir un beau livre en cadeau fait toujours plaisir (et si vous êtes toujours à la recherche d’idées, n’hésitez pas à consulter notre guide cadeaux). Pour les cordons-bleus maison comme pour les cuistots en herbe, un beau livre de recettes c’est joindre l’utile à l’agréable. Cet automne, plusieurs beaux livres ont été publiés au Québec et en voici trois qui ont particulièrement retenu notre attention:

Éditions Québec Amérique

Dans les cuisines du monde

Nutritionniste spécialisée en nutrition internationale – en résumé une globe-trotter gastronomique – Marianne Lefebvre nous offre ici un livre unique. Unique en son genre, Dans les cuisines du monde vous invite à une excursion autour du monde, où chaque chapitre propose un menu typique de la région présentée, ainsi que l’histoire de la personne rencontrée et la culture gastronomique de son pays. La Turquie, la Bolivie, le Laos, le Pérou ou le Bénin: un tour du monde tout en saveur. On a l’impression de rencontrer les gens présentés dans son livre et de humer le parfum des épices exotiques.

Dans les cuisines du monde, Marianne Lefebvre, éditions Québec Amérique

Éditions Pratico

Folks & Forks, tome II – Héritage pour Mathilde

Frédérike Lachance-Brulotte a probablement tous les talents en cuisine: fondatrice du blogue culinaire Folks & Forks, elle rayonne sur les réseaux sociaux avec plus de 118 000 abonnés sur son compte Instagram où chaque publication est un pur bonheur pour les yeux des gourmands. Le livre de recettes Folks & Forks II, Héritage pour Mathilde, a été réalisé pour sa fille à qui elle souhaite transmettre à son tour l’héritage de ses parents: boulettes de viande, sauté de crevettes, rosbif, jambalaya (des Lachance-Brulotte), gravlax, tarte au fromage ou délice aux framboises… Avec ses recettes réconfortantes, c’est le livre de recettes parfait pour traverser l’hiver!

Folks & Forks tome II, Héritage pour Mathilde, Frédérike Lachance-Brulotte, éditions Pratico

Les éditions Cardinal

Le pain de Christina, 60 recettes infaillibles

Le livre de Christina Blais, nutritionniste et spécialiste en sciences des aliments, est LA référence pour faire son pain. Aussi bien pour les néophytes qui souhaitent mettre la main à la pâte que pour les boulangers expérimentés. On peut commencer sa lecture par la grande histoire du levain – qui remonte à l’Ancien Empire égyptien – ou passer tout de suite au chapitre sur la différence entre le levain et levure, ou simplement découvrir la marche à suivre pour faire son propre levain, avec photos et infographies à l’appui.

On peut également décider de concocter son propre pain à base de levure instantanée, tout en suivant les magnifiques recettes illustrées du livre… pour revenir ensuite aux recettes à base de levain. Des plus classiques, comme le pain 100% blé intégral aux plus fantaisistes, comme la miche orange, canneberges, chocolat et gingembre confit. C’est un livre magnifique à explorer indéfiniment.

Le pain de Christina, 60 recettes infaillibles, Christina Blais, Les éditions Cardinal

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!