Votre cerveau aime qu’on respecte vos droits

MR Chalee/Shutterstock

Là où leurs droits fondamentaux sont garantis, les citoyens s’épanouissent. Et, selon une méta-analyse de l’université britannique de Cambridge qui a passé en revue 146 articles et autres sources, leur cerveau semble en meilleure santé. Plusieurs de ces textes établissent que les personnes qui se sentent capables de choisir et d’agir librement présentent plus de matière grise dans diverses zones du cerveau. La matière grise est importante car elle traite l’information et joue un rôle clé dans l’apprentissage et la mémorisation.

Conclusion: défendre les droits de tous, près de chez soi ou ailleurs dans le monde, peut avoir d’immenses répercussions.

