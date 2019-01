Trouver la sérénité : témoignage d’une ex-angoissée

Ancienne angoissée, Alexis a trouvé la paix en pratiquant la méditation transcendantale. Elle nous raconte ici l’histoire de son long cheminement vers une vie où la méditation a remplacé le stress et l’anxiété.

J’avais 30 ans, je vivais à Londres et je travaillais dans le domaine de la publicité. Un boulot exigeant. Mes collègues me disaient souvent que j’avais l’air stressée. J’avais souvent la tête ailleurs, à ressasser des conversations en regrettant de ne pas avoir dit les choses différemment, et à me demander ce que les autres pensaient de moi.

Mon colocataire hébergeait, pour quelques semaines, une touriste australienne ; celle-ci irradiait une énergie incroyablement calme. Je lui ai demandé quel était son secret, et elle m’a répondu qu’elle pratiquait la méditation védique – un type de méditation transcendantale silencieuse issue de la tradition ayurvédique, selon laquelle on répète un mantra dans son esprit.

Quelques mois plus tard

Ma vie étant devenue encore plus étouffante, je me suis mise à penser à cette femme et à sa méditation. Coïncidence, elle m’a envoyé un message à l’improviste pour me demander si j’avais fini par essayer la méditation. Elle m’a recommandé un professeur local, et je me suis inscrite un cours, où l’on m’a donné un mantra que j’ai répété en groupe.

