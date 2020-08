Service au volant: 12 mauvaises habitudes à éviter

ESTRADA ANTON/SHUTTERSTOCK

Parler au téléphone

Vous êtes en train de parler au téléphone et c’est à votre tour de passer votre commande? Mettez votre conversation sur pause. Pour la caissière, c’est assez difficile de faire le tri entre les mots qui lui sont destinés et ceux de votre conversation téléphonique. Attendez que toute la transaction soit terminée et assurez-vous que l’information est bien transmise (faire répéter la commande ou demander le montant total) avant de reprendre votre téléphone.

