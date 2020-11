Pourquoi porter des sous-vêtements? Voici plusieurs bonnes raisons

4 / 15

Marina Chuprova/Shutterstock

La mode de la combinaison moulante, du slip, du bikini et compagnie

Les sous-vêtements ont fait partie des changements culturels des années 1960, selon Deborah Christel. C’est à ce moment qu’une plus grande variété de styles – combinaison moulante, slip, bikini et compagnie – ont commencé à émerger.

Le tanga est arrivé dans les années 1970 alors que le string et la culotte échancrée ont fait leur apparition dans les années 1980.

La grande innovation en matière de sous-vêtements survenue à la fin des années 1990 et au début des années 2000 pourrait en fait apparaître comme un recul: une culotte de maintien pour tous les jours. Aussi, la gaine a notamment permis aux hommes et aux femmes de renouer avec des sous-vêtements conçus pour sculpter et maintenir le corps.

Et maintenant? «Aujourd’hui, la tendance est au confort, souvent sous la forme d’une culotte haute, explique Deborah Christel. La culotte de maintien est toujours populaire, mais elle est davantage portée pour une occasion spéciale et non comme un vêtement de tous les jours. Nous constatons aussi un déclin de popularité pour le tanga.» En outre, nous voyons de plus en plus de sous-vêtements fonctionnels comme la culotte de protection sanitaire ou la culotte pour les personnes souffrant d’incontinence ou ayant une vessie hyperactive.