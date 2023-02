Pour en finir avec les calculs rénaux

ISTOCK/GPOINTSTUDIO En demandant à des patients ayant souffert une première fois de calculs rénaux quelles étaient leurs habitudes alimentaires et en surveillant lesquels d’entre eux formaient par la suite de nouveaux calculs, des chercheurs de la clinique Mayo ont conclu que consommer 1200 milligrammes de calcium par jour pouvait éviter les rechutes.

Ils recommandent aussi de consommer plus de potassium, présent dans de nombreux fruits et légumes (bananes, oranges, champignons, par exemple). Quant à ceux qui n’ont jamais eu de calculs rénaux et qui voudraient les prévenir, il leur est conseillé de boire beaucoup d’eau.

