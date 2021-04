Port du masque: comment éviter la buée dans les lunettes

1 / 6

SHUTTERSTOCK

C’est un phénomène agaçant qui est produit par la différence de température entre votre corps et vos lunettes. Lorsque vous respirez, l’air chaud qui sort de votre bouche et de votre nez s’échappe par l’ouverture de votre masque, se transforme en condensation créant de la buée sur la surface froide des verres de vos lunettes.

Même si les lunettes embuées peuvent être dérangeantes, le port du masque demeure l’une des mesures les plus importantes pour se protéger contre le virus, selon la docteure Anna Banerji, professeure associée à l’Université de Toronto. Puisque le virus est transmis par aérosol, le port du masque permet une protection physique entre vous et les gouttelettes projetées dans l’air par les personnes. «De plus, si vous portez le masque correctement, ce dernier peut protéger les autres puisque vos gouttelettes n’iront pas au nez ou à la bouche d’un individu, risquant de les infecter.», explique la Docteure Banerji.

La bonne nouvelle? Il existe des astuces afin d’assurer que votre vision soit claire pendant la pandémie. Voici comment empêcher vos lunettes de produire de la buée, en 5 étapes faciles.