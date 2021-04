Les mystères de l’odorat révélés

Ainsi, les personnes qui n’aiment pas des fromages forts – les variétés crémeuses et coulantes notamment – n’ont pas la même perception de leur odeur et de leur goût que les amateurs. Leur réaction à cet arôme se voit sur une IRM fonctionnelle de leur cerveau.

Des recherches ont démontré que les goûts et dégoûts olfactifs sont appris, souvent dans la petite enfance, et reposent sur des préférences culturelles comme la popularité de certains aliments ou traditions dans telle ou telle région du monde.

«Il se passe des choses vraiment intéressantes dans ce domaine, dit Asifa Majid. Par exemple, on a mis au point un appareil qui vous avertit quand un aliment est en train de se gâter dans votre frigo. On a aussi installé en milieu urbain des capteurs qui reniflent des signaux inquiétants comme l’odeur d’une fuite de gaz.»

L’apport inattendu de la COVID-19

Beaucoup ont appris à envisager l’odorat autrement.

En 2018, YouGov, un sondeur d’origine britannique, a demandé à près de 20 000 adultes américains lequel de leurs cinq sens leur manquerait le plus s’ils venaient à le perdre.

La vue est arrivée loin en tête avec 70% des voix, suivie par l’ouïe, le goût et le toucher. L’odorat s’est classé bon dernier: à peine deux pour cent des personnes sondées ont dit qu’il leur manquerait.

Si ce sondage avait eu lieu dans le sillage de la pandémie, les résultats auraient peut-être été différents, car beaucoup de personnes infectées ont souffert d’anosmie. Le lien entre la Covid-19 et la perte de l’odorat est devenu plus clair, a écrit Brooke Jarvis dans le New York Times Magazine en janvier, grâce à l’enquête menée dans 40 pays par un groupe de spécialistes récemment créé, le GCCR (consortium mondial pour la recherche chimiosensorielle), auprès de milliers de victimes de la Covid-19 qui, du jour au lendemain, avaient perdu l’odorat et bien souvent le goût. Apprenez-en plus sur les symptômes de la Covid-19 et leurs complications.

Les réponses ont révélé que ces altérations survenaient dans le jours suivant l’infection. Le rapport d’enquête du GCCR, paru dans la revue Nature en octobre 2020, conclut entre autres que chez les sondés français, les altérations autodéclarées du goût et de l’odorat sont des signes plus précoces de la contagion que les indicateurs officiels.

Le GCCR a aussi découvert que la perte du goût et de l’odorat s’accompagnait souvent d’une insensibilité aux sensations de fraîcheur, de picotement ou de brûlure provenant d’excitants comme le piment fort et le menthol. Quand certaines personnes recouvrent l’odorat, tout leur semble rance. D’après AbScent, organisme de soutien britannique, même l’eau peut dégager une odeur répugnante, et manger n’est plus un plaisir.

Pis, cet état peut être dangereux. D’après Nature, les victimes d’anosmie perçoivent moins bien l’odeur d’un aliment gâté et celle de la fumée, ce qui les rend deux fois plus vulnérables aux empoisonnements alimentaires et aux incendies.

Grâce à l’attention et à l’intérêt que suscite depuis peu la recherche sur l’odorat, ce sens dont on croyait pouvoir se passer sera désormais plus apprécié et mieux compris.

