Les bienfaits de… simplement penser et réfléchir

Monkey Business Images/Shutterstock

Des chercheurs de l’université de Kyoto, au Japon, ont demandé à des participants de s’asseoir et de laisser leur esprit divaguer 20 minutes. Avant l’exercice, les sujets de l’étude devaient évaluer ce qui les attendait. Après, ils devaient noter ce qu’il en avait vraiment été. En moyenne, ils ont jugé l’activité plus agréable et intéressante qu’ils ne le craignaient.

Des études antérieures avaient déjà conclu que ce type d’exercice peut stimuler la créativité, aider à résoudre des problèmes et même à trouver plus de sens à sa vie.

