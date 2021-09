Les bienfaits de se laisser aller de temps en temps

3 / 4

sun ok/Shutterstock

Faites de la place

Les vides que la fermeture des restaurants, bars et cinémas ont laissé dans mes journées ont certainement stimulé mon brave nouveau moi «pourquoi pas?». J’étais libre d’accepter les invitations de dernière minute à une promenade à vélo ou les appels imprévus, et j’ai vite appris à apprécier les joies de ces distractions inattendues.

D’après Edward Slingerland, professeur de philosophie à l’université de la Colombie-Britannique, au Canada, la première chose à faire pour cultiver les expériences spontanées, c’est de leur faire une place. Auteur du livre Trying Not to Try sur la Chine ancienne, la science moderne et le pouvoir de la spontanéité, il s’est intéressé à la question en étudiant des philosophes chinois qui cultivaient le Wuwei, ou état de non-intervention, et qui accordaient à la spontanéité une grande importance.

«Nous surchargeons nos vies et planifions beaucoup trop, affirme-t-il. Il n’y a pas de jeu dans la vie de la plupart des gens pour improviser.»

M. Slingerland admet que faire de la place est nettement plus difficile quand on doit conjuguer travail, famille et bénévolat, mais estime qu’il suffit de prendre la résolution de ne pas surcharger son horaire pour changer la donne. Au début, beaucoup de maniaques des listes (c’est mon cas!) se demanderont comment on peut mettre cela en pratique.

«La spontanéité est un étrange mélange d’effort et d’absence d’effort», répond le perofesseur. Il suggère de se fixer un objectif vague – faire une promenade sans destination précise ou simplement mettre au programme «sortir de la maison» – pour créer un cadre qui puisse accueillir des événements intéressants. Il suffit de se faire à l’idée qu’on n’«accomplira» pas toujours quelque chose.

Autre façon de donner à la spontanéité une chance de survie: cesser de naviguer. Internet est un « trou noir à tout âge, déplore Edward Slingerland. La dépendance au numérique est une véritable entrave à la spontanéité.» Le réflexe que nous avons d’activer nos appareils dès que nous avons un moment libre (c’est encore mon cas!) non seulement dévore le temps pendant lequel nous pourrions être plus attentifs à ce qui nous entoure, mais nous prive des illuminations qui surviennent parfois quand on laisse vagabonder son esprit.

Vous n’engagerez pas d’intéressante conversation avec la personne qui attend dans la file avec vous si vos visages sont vissés sur l’écran d’un téléphone. Vous ne remarquerez pas l’adorable boulangerie qui vient d’ouvrir si vous lisez vos courriels en passant devant. Alors, éteignez votre téléphone et admirez les surprises du monde autour de vous.

Vous serez surpris d’apprendre ce que le vernis à ongles dévoile sur votre personnalité!