La réflexion nuit aux plaisirs à long terme

JGI/JAMIE GRILL/GETTY IMAGES

Après plusieurs heures de réflexion, une certaine molécule, le glutamate, s’accumule dans le cortex préfrontal. Il est alors normal de se sentir éreinté. Toutefois, passé un certain niveau, le glutamate peut perturber la fonction cérébrale, provoquant de la fatigue et une «paresse intellectuelle». Celles-ci font alors préférer les plaisirs immédiats à des avantages ultérieurs.

Des scientifiques parisiens l’ont démontré en demandant à des volontaires de travailler plus de six heures consécutives. Certains volontaires ont dû compléter une tâche intellectuellement exigeante qui demandait un minimum de réflexion et d’autres, une tâche relativement facile.

Une spectroscopie du cerveau a ensuite révélé que les personnes du premier groupe avaient accumulé plus de glutamate. Ils ont également été plus nombreux à préférer une petite récompense en argent sur-le-champ plutôt qu’une récompense plus importante versée quelques mois plus tard.

Tout compte fait, le repos est le seul remède connu pour cet état.

