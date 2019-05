Vivre sainement

Envie d’une relation libre? Vous n’êtes pas seul!

De plus en plus, ces types de relations font l’objet d’articles dans les médias canadiens, et il semble qu’elles soient de plus en plus courantes.

1 / 4 Mooshny/Shutterstock La relation libre, en chiffre Plus d’un Canadien sur dix aimerait avoir une relation libre, selon notre récente étude auprès de 2 003 adultes au pays. Mais la réalité est tout autre! Il s’agit de relations romantiques dans lesquelles certaines interactions sexuelles et/ou émotionnelles avec plus d’un partenaire sont permises. Les relations libres peuvent inclure le polyamour (appelé aussi pluriamour), l’échangisme et une myriade d’autres formes d’accords individualisés. Cependant, jusqu’à présent, les seules données fiables provenaient des États-Unis. Dans les études américaines, de deux à quatre pour cent des adultes déclarent avoir une relation libre. Notre recherche obtient des résultats similaires: 2,4 pour cent de tous les Canadiens et 4 pour cent de ceux qui ont des relations amoureuses déclarent avoir une relation libre. Vingt pour cent des participants ont indiqué qu’ils avaient déjà eu une relation libre et 12 % ont indiqué qu’une telle relation était leur type idéal. Les participants étaient presque trois fois plus nombreux à déclarer « idéales » les relations libres que d’être réellement engagés dans une telle relation.

2 / 4 iStock/Geber86 Les hommes et les femmes diffèrent Les hommes n’étaient pas plus susceptibles que les femmes de déclarer vivre actuellement une relation libre. Cependant, beaucoup plus d’hommes (25 %) que de femmes (15 %) ont déclaré qu’ils avaient eu une relation libre à un moment ou à un autre de leur vie. De plus, 18 % des hommes ont indiqué que ce type de relation était leur idéal, contre seulement six pour cent des femmes. Il s’agit là d’une différence importante qui, si elle s’avère, pourrait être une véritable source de conflit dans les couples hétérosexuels. Ce que nous ne savons pas, et cela mérite d’être exploré dans de futures recherches, c’est si les hommes et les femmes affichent les mêmes préférences selon leur orientation sexuelle. Nous n’avons pas pu interroger les participants sur leur orientation sexuelle. Nous ignorons donc si les hommes gais, bisexuels et hétérosexuels sont tous aussi susceptibles de vouloir être dans une relation libre. Il en va de même pour les lesbiennes, les bisexuelles et les hétérosexuelles.