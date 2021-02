Dormir mieux sous une couverture lestée

Qui l’aurait cru? Il semblerait que plus votre couverture est lourde, mieux vous dormez! N’attendez plus pour mieux dormir…

ISTOCK/ANDRESR

On préfère en général traiter l’insomnie sans recourir aux médicaments – risque de vertiges et de chutes, de dépendance physique, etc. Une étude suédoise a récemment exposé une solution moins risquée: des couvertures lestées dont le rembourrage habituel est alourdi de billes, de chaînes ou de perles. La pression supplémentaire sur le corps assure confort et calme. Comparativement à ceux qui avaient dormi sous une couverture légère, les participants à l’étude qui avaient eu une couverture lestée ont noté une amélioration de leur sommeil et de leurs problèmes de santé mentale, notamment la dépression ou l’anxiété.