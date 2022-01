Développer de bonnes habitudes en télétravail

3 / 6 Vadym Pastukh/Shutterstock Les inconvénients du travail à domicile À l’inverse, si le télétravail a ses avantages, il se peut que vous en ressentiez également les effets néfastes. En effet, l’aspect social peut être fortement affecté par le travail à la maison. Le fait de ne pas voir vos collègues peut causer une frustration et empêcher la création de liens entre les membres de l’équipe. De plus, l’isolement peut affecter la santé mentale: le fait de toujours se trouver dans le même environnement engendre parfois un manque de motivation, en plus d’augmenter le niveau de stress. Selon un rapport de CIRANO publié en 2018, «Le télétravail (…) serait associé à des sentiments plus forts de stress et d’être pressé par le temps».Et on a parfois tendance à grignoter alors, comment ne pas trop manger quand on travaille de la maison? Le fait d’être toujours devant son ordinateur peut engendrer des effets néfastes sur votre santé physique: les yeux, le dos et le cerveau en sont principalement touchés. L’ergonomie est un aspect non négligeable du télétravail.

4 / 6 Zivica Kerkez/Shutterstock Les bonnes habitudes à prendre Certains apprécient le travail à domicile; d’autres n’attendent que le retour au bureau. Peu importe votre position, cette situation risque de perdurer encore quelque temps. C’est pourquoi il est important de développer de bonnes habitudes au sein de votre foyer pour rendre votre télétravail le plus agréable et accommodant possible. Voici quelques trucs et conseils pour optimiser votre expérience à la maison! Impossible de rester de marbre face à ces photos hilarantes de chats en télétravail!