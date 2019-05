Croire en soi peut soulager la douleur

Avoir confiance en ses capacités est souvent un gage de réussite, du moins pour soulager la douleur. C’est ce qui est ressorti d’une étude britannique effectuée auprès de patients ayant recours à la physiothérapie.

1 / 1

L’«autoefficacité devant la douleur», c’est se convaincre qu’on peut mener à bien ses activités malgré la souffrance. Une étude britannique auprès d’un millier de patients souffrant de l’épaule et ayant recours à la physiothérapie montre que les sujets présentant une douleur et un handicap importants, mais un fort sentiment d’autoefficacité, s’en tirent mieux après six mois que ceux qui ont des problèmes moins invalidants, mais un faible sentiment d’autoefficacité.

Quand on croit en ses aptitudes, on fait plus volontiers les exercices de physio et on reprend rapidement ses activités, explique Rachel Chester, chercheuse principale. « Certains patients voient leur autoefficacité s’améliorer par l’observation de ceux qui éprouvent des difficultés semblables aux leurs », ajoute-t-elle.