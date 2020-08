Comment faire aimer les fruits et les légumes aux enfants

C’est prouvé, la télévision et les livres peuvent aider à faire aimer les fruits et les légumes aux enfants!

iStock/sturti

Les médias peuvent aider les enfants à apprécier les aliments bons pour leur santé. Dans le cadre d’une expérience britannique en 2018, de jeunes enfants à qui on avait lu des livres illustrés sur certains fruits et légumes ont eu plus envie d’y goûter et en ont mangé davantage. Plus récemment, des écoliers des Pays-Bas ont eu tendance à choisir une pomme ou des concombres plutôt que des croustilles ou des bretzels s’ils faisaient partie du groupe ayant regardé une émission culinaire pour enfants qui présentait des plats nutritifs plutôt que de la malbouffe. Les goûts des enfants dépendent aussi de l’exemple donné par les parents et des occasions qu’ils ont de contribuer à la préparation des repas quand ils sont assez grands.

Contenu original Selection du Reader’s Digest