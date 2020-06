Comment éviter la transmission de virus sur la pompe à essence?

Les virus peuvent vivre entre 48 et 72 heures sur les poignées de la pompe à essence, les claviers bancaires et les autres surfaces hautement tactiles dans les espaces publics, comme les poignées de porte, les chariots d’épicerie, les boîtes aux lettres et les sèche-mains. Voici quelques simples dispositions pour vous protéger des germes et minimiser la transmission de virus sur les surfaces dures comme le métal et le plastique.